Mondiali di atletica, il programma di oggi: Palmisano e Battocletti in gara, orari e dove vedere in TV

Tutto pronto per i Mondiali di atletica che scattano a Tokyo, in Giappone, oggi. Subito occhi puntati su Palmisano nella marcia e Battocletti nei 10 mila metri, che si giocano una medaglia. In gara, tra gli altri, anche Iapichino, Fabbri e Jacobs tra qualificazioni e batterie.

L’edizione numero 20 dei Mondiali di atletica leggera della rassegna iridata inizia oggi con la prima giornata di gare. Si svolge a Tokyo, la capitale del Giappone, dal 13 al 21 settembre: in palio ci sono 49 titoli, 24 maschili, 24 femminili e uno misto, con gli azzurri che sperano in più di una medaglia. Tutto verrà trasmesso in TV e in streaming in chiaro su Rai Due e Rai Sport (oltre che su RaiPlay).

Nella prima giornata del calendario dei Campionati del mondo di atletica, che scatta oggi, l'Italia punta su Antonella Palmisano nella marcia. Speranze anche nel lancio del peso, con Leo Fabbri reduce dalla miglior prestazione mondiale dell'anno con i 22,82 metri ai Campionati Italiani di Caorle. Occhi puntati poi su Nadia Battocletti, argento olimpico nei 10.000 mt ai Giochi di Parigi 2024, impegnata per una medaglia, così come per la 4×400 mista. Nel mezzo, le qualificazioni nel salto con Larissa Iapichino e le batterie dei 100 metri con Marcel Jacobs.

Gli italiani in gara oggi ai Mondiali di Atletica, programma e orari

Ecco gli italiani in gara oggi: attenzione ovviamente agli orari che riguardano l'Italia visto che i Mondiali si svolgono in Giappone. Si inizia con Antonella Palmisano e si conclude con la staffetta azzurra 4×400

Antonella Palmisano – 35 km marcia (donne), finale – 01:00

Lancio del disco (donne), qualificazioni – (Italia presente, ma atlete non specificate) – 02:00

Leonardo Fabbri – Getto del peso (uomini), qualificazioni – 03:55

Turno preliminare 100 m (uomini) – 04:08

Staffetta 4×400 m mista, batterie – Italia (squadra) – 04:40

Zerguine Zoghlami – 3 000 m siepi (uomini), batterie – 11:05

Larissa Iapichino – Salto in lungo (donne), qualificazioni – 11:15

Bertelli / Oliveri – Salto con l'asta (uomini), qualificazioni – 11:50

Zaynab Dosso – 100 m (donne), batterie – 11:55

Sophie Cavalli, Gaia Sabbatini, Zenoni – 1 500 m (donne), batterie – 12:50

Marcell Jacobs – 100 m (uomini), batterie – 13:35

(Fabbri, Ponzio, Weir) – Getto del peso (uomini), finale – 14:10

Battocletti, Palmero – 10 000 m (donne), finale – 14:30

Staffetta 4×400 m mista, finale – Italia (squadra) – 15:20

Dove vedere i Mondiali di atletica oggi in TV e streaming

In tv le gare verranno trasmesse agli abbonati dai canali Eurosport (visibili anche sulle piattaforme DAZN, TimVision e Prime Video). A trasmettere in chiaro sarà invece la Rai, in particolare Rai Due, con passaggio su RaiSport. Per quanto riguarda lo streaming, oltre a RaiPlay e Discovery+ (che propone una diretta integrale senza interruzioni, anche on demand) sarà possibile seguire le diverse fasi delle gare dalla piattaforma digitale Eurovision Sport, fruibile anche in modalità mobile grazie ad App gratuite per iOS e Android.