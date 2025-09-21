Mondiali di atletica, il programma di oggi: in gara la 4×400 femminile, orari e dove vedere in TV

Oggi, domenica 21 settembre, si disputa la nona e ultima giornata di gare dei Mondiali di Atletica 2025 che sarà visibile in diretta tv, in chiaro gratis in streaming sui canali della Rai (Rai 2, Rai Sport HD, RaiPlay). Gli unici italiani protagonisti saranno le ragazze della staffetta 4×400, che sono riuscite a qualificarsi in finale con l'ultimo tempo e hanno poche speranze di competere per una medaglia e aumentare il bottino raccolto dagli azzurri finora: 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi per un totale di 7. Un risultato di rilievo visto che mai finora ai Mondiali si era arrivati a tanto, l'ultimo guizzo è stato di Nadia Battocletti, bronzo nei 5000 mentre l'unico oro è di Mattia Furlani nel salto in lungo.

Gli italiani in gara oggi ai Mondiali di Atletica, programma e orari

Sono 9 i titoli che saranno assegnati nell'ultimo atto dell'evento iridato di Tokyo: salto in alto femminile, 800 metri femminile, 5000 metri maschile, lancio del disco maschile, decathlon, 4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile e femminile. Solo in quest'ultima prova saranno presenti le atlete italiane: Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione si sono qualificate per la finale acciuffando l'ultimo posto disponibile.

13:35 – Italia – 4×400 (femminile), finale

Quanto al programma complessivo delle gare dell'ultima giornata, ecco tutti gli orari previsti in calendario per le finali delle varie discipline:

10:35 – Decathlon, tiro del giavellotto

12:05 – Salto in alto (femminile), finale

12:35 – 800 metri (femminile), finale

12:47 – 5000 metri (maschile), finale

13:10 – Lancio del disco (maschile), finale

13:20 – 4×400 maschile, finale

13:35 – 4×400 femminile, finale

13:49 – Decathlon, 1500 metri

14:06 – 4×100 femminile, finale

14:20 – 4×100 maschile, finale.

Dove vedere i Mondiali di atletica oggi in TV e streaming

L'ultima giornata di gare dei Mondiali di Atletica 2025 in corso a Tokyo sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis sui canali della Rai: su RaiSportHD dalle ore 12:00 alle 13:30, a seguire su Rai 2. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su Rai Play (sempre senza alcun costo aggiuntivo). In alternativa, ma solo per abbonati, ci si potrà collegare a Eurosport 1, Discovery+, DAZN.