Mondiali di atletica, il programma di oggi: Furlani e Simonelli in gara, orari e dove vedere in TV

A Tokyo nei Mondiali di atletica 2025 in questo lunedì 15 settembre sono in palio cinque medaglie d'oro. L‘Italia guarda con attenzione però anche alle batterie dei 400 ostacoli con Sibilio e di Simonelli nei 100 ostacoli e soprattutto a quelle del salto in lungo con Mattia Furlani. Sara Fantini sarà impegnata nella finale del lancio del martello femminile. Diretta integrale sulla Rai in chiaro, tra Rai 2 e RaiSport, e in streaming gratuito su RaiPlay, e per abbonati su Eurosport, visibile su DAZN e Discovery+

Gli italiani in gara oggi ai Mondiali di Atletica, programma e orari

Nella notte si è tenuta la Maratona maschile. Si tengono le finali del Salto con l'asta maschile, favoritissimo Duplantis, del Lancio del martello femminile, dei 3000 siepi maschili e dei 100 ostacoli femminili. Durante la mattinata si terranno le qualificazioni del salto in lungo maschile con Mattia Furlani, che ambisce a una medaglia.

Mentre Alessandro Sibilio sarà impegnato nelle batterie dei 400 ostacoli. Lorenzo Simonelli invece avrà le batterie dei 100 ostacoli. Sara Fantini impegnata nella finale del Lancio del martello femminile. Nel primo pomeriggio Giada Carmassi ed Elena Carraro nelle semifinali dei 100 ostacoli, con la finale che si terrà alle 15:20. Infine le semifinali dei 1500 metri maschili con Arese e Riva.

0:30 Maratona (maschile), finale: Aouani, Chiappinelli, Crippa

02:00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni Olivieri

02:05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Bruni, Molinarolo

03:30 3000 siepi (femminile), batterie

04:20 400 ostacoli (femminile), batterie: Folorunsho, Muraro, Sartori

12:35 400 ostacoli (maschile), batterie: Sibilio

12:40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani

12:49 Salto con l’asta (maschile), finale

13:23 110 ostacoli, batterie: Simonelli

14:00 Lancio del martello (femminile), finale: Sara Fantini

14:06 100 ostacoli, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro

14:30 1500 metri (maschile), semifinali: Arese, Riva

14:55 3000 siepi (maschile), finale

15:20 100 ostacoli, finale

Dove vedere i Mondiali di atletica oggi in TV e streaming

I Mondiali di atletica di Tokyo si possono seguire in chiaro sulla Rai, che ha trasmesso la giornata inizialmente su Rai 2, con collegamento dalla mezzanotte. Poi si riparte su RaiSport a partire dalle ore 11:20, con la diretta che passa nuovamente su Rai 2 dalle ore 13:30. Telecronaca di Luca di Bella coadiuvato da Alessandrini e Tilli. Streaming gratuito con RaiPlay. Gli abbonati di Discovery+ e DAZN potranno seguire l'intera giornata di gare in diretta su Eurosport. Streaming con Discovery+ e DAZN.