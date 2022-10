Miriam Sylla incoraggia Paola Egonu ad andare avanti: “Le mele marce esistono, sono dappertutto” Miriam Sylla, compagna di Nazionale di Nazionale di Paola Egonu, lancia un messaggio all’amica dopo la traumatica conclusione dei Mondiali di volley.

A cura di Paolo Fiorenza

Paola Egonu si è lasciata alle spalle la traumatica fine dei Mondiali di pallavolo, in cui il terzo posto dell'Italia – battuta in semifinale dal Brasile – non è stato per lei un momento di gioia ma l'occasione per sfogarsi per tutte le cose brutte rivoltele dagli haters da tastiera e forse non solo da loro. "Basta! Basta! Non puoi capire, è stancante – aveva detto in lacrime al suo procuratore appena finita la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti – Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale".

Uno sfogo accorato che poi era stato precisato meglio in seguito, facendo capire quanto l'abbiano ferita certe parole dette senza pensare al dolore che possono provocare: "Io ci metto l'anima e il cuore, non manco mai di rispetto a nessuno e fa male. Suonava l'inno e piangevo, per il dolore ma anche per quanto sono ferita". La 23enne campionessa di Cittadella ha chiarito che la sua è solo una pausa dalla maglia azzurra per ricaricare le batterie e auspicabilmente tornerà a difendere i colori dell'Italia l'anno prossimo. Intanto per lei è tempo di tuffarsi nella nuova avventura che la vedrà giocare nel VakifBank Istanbul in Turchia, una corazzata che ambisce ai massimi traguardi europei, per la quale ha lasciato Conegliano dopo tre anni di successi di squadra e individuali.

Paola Egonu proverà a ritrovare il sorriso in Turchia

Stessa decisione presa da una sua ex compagna nel club veneto, l'altro pilastro della Nazionale azzurra e capitana Miriam Sylla. La 27enne palermitana – protagonista di Mondiali strepitosi ed inserita nel Dream Team del torneo – si è trasferita in estate a Milano, ma il legame con la Egonu non si spezzerà, le due sono grandissime amiche. Miriam incoraggia Paola ad andare avanti: "Non servono parole per spiegare quello che è accaduto. Totalmente negativo. Da amica le sono stata accanto. I brutti momenti capitano, sono certa che per Paola resterà solo un brutto ricordo. Lei ha fronteggiato a testa alta tante situazioni, e sarà in grado di farlo anche questa volta".

"Vestire la maglia azzurra è un onore – dice la Sylla a Repubblica – L'unica cosa che posso dire è che in tutte le nazioni ci sono persone che non si comportano in maniera corretta. Non bisogna per forza dare la colpa a qualcuno in particolare, ma le mele marce esistono, e sono dappertutto".