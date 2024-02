Minisini show ai Mondiali di Doha 2024: splendido argento individuale nel nuoto artistico Nella specialità del singolo tecnico maschile l’azzurro è riuscito a infilare al collo la prima medaglia iridata individuale. Ha sfiorato l’oro, battuto solo dalla perfezione del 16enne cinese Yang Shuncheng. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Giorgio Minisini è arrivato a un passo dalla medaglia d'oro, ma l'argento conquistato nel Nuoto Artistico ai Mondiali di Doha è ugualmente un grande risultato per l'azzurro, oltre che per il medagliere dell'Italia (un altro secondo posto dopo quello nei tuffi). Nella specialità del singolo tecnico maschile è riuscito a infilare al collo la prima medaglia iridata individuale.

Gli mancava un acuto del genere in carriera, peccato solo non essere riuscito a svettare sul gradino più alto del podio (gliel'ha impedito anzitutto una prestazione perfetta da parte del 16enne cinese Yang Shuncheng con 246.4766 rispetto ai 245.3166 dell'italiano) ma la soddisfazione arriva dall'aver aggiunto in bacheca un altro trofeo dopo il successo nel duo tecnico misto a Budapest nel 2017 (era in gara con Mariangela Perrupato) e il doppio oro ottenuto nel duo misto (tecnico e libero) con Lucrezia Ruggiero a Budapest nel 2022.

Minisini era entrato in acqua con addosso ancora la delusione per la prestazione e l'esito poco felici raccolti nella prova del duo misto tecnico: a causa di un suo errore la coppia italiana è scivolata lontano dal podio chiudendo addirittura in sesta posizione. Si spiegano anche così le dichiarazioni a caldo rilasciate ai microfoni di Rai Sport dopo aver conquistato l'argento:

Il pensiero di ieri tornava a bussare… – ha ammesso – e sono entrato in acqua con l'obiettivo di fare una bella esperienza. Ho dato tutto e sono felice sia andato bene. Vincere l'oro era sicuramente un mio obiettivo, anche perché è da Fukuoka che pensavo a questo giorno. Dovevo qualcosa alla mia allenatrice, dopo l'errore di ieri nel duo misto con Susanna (Pedotti, ndr). Sarei stato più contento di vivere questa emozione con Susanna, ma sono ugualmente contento".

Nell’ultimo atto della gara accompagnato da "Still loving you" degli Scorpions Minisini si è esibito in un esercizio dal titolo "Way from the start again" e ha conquistato la medaglia tanto agognata. "Sono stati giorni pieni di dubbi, ieri ho trascorso una notte tesa – ha aggiunto Minisini -. Il fatto che oggi le cose siano andate bene mi ha confortato molto anche in prospettiva per la carriera. Temevo che quanto accaduto fosse un segnale negativo per il futuro. Sono contento di essere qua e di essermi messo alla prova, iniziando un percorso nuovo".

A completare il podio è stato il colombiano Gustavo Sanchez (bronzo con 231.0000 punti). Al quarto posto è arrivato lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu (227.6000), quinta posizione per il messicano Diego Villalobos Carrillo (221.5433).