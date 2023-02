Minacce nello spogliatoio dei Kansas City Chiefs durante il Super Bowl: colpa di Rihanna I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2023. Il quarterback Patrick Mahomes da Jimmy Kimmel ha raccontato cosa ha detto coach Reid durante lo show dell’intervallo di Rihana.

A cura di Alessio Morra

Kansas City ha vinto il Super Bowl 2023, battendo sul filo i Philadelphia Eagles, 38-35. I Chiefs con una grande rimonta hanno vinto per la seconda volta negli ultimi cinque anni. Una notte memorabile, in cui si è presa la scena con una grandissima performance nell'Halftime Show Rihanna. Uno spettacolo che è stato seguito da oltre 100 milioni di spettatori, ma che non è stato visto da nemmeno un giocatore dei Chiefs. Qualcuno probabilmente avrebbe voluto guardare almeno un pezzettino dello show, ma il capo allenatore ha minacciato tutti i componenti della sua squadra. Chiunque avrebbe visto lo show sarebbe finito in panchina. Non è un rumors giornalistico, ma a dire questo è stato il miglior giocatore dei Chiefs.

Recuperando dieci punti di svantaggio nel secondo tempo Kansas City ha vinto il Super Bowl LVII. Durante l'intervallo il tecnico Andy Reid si è fatto sentire, sapeva di poter recuperare ed era conscio che i suoi ragazzi avevano la chance di vincere, ma per farlo c'era bisogno di grande concentrazione. E per questo motivo negli spogliatoi è stata bandita la visione dello splendido show di Rihanna, famosa e bravissima cantante delle Barbados che ha strabiliato, ed ha fatto pure sapere al mondo di essere incinta per la seconda volta.

118,7 milioni di spettatori in TV per lo show di Rihanna, ma non i giocatori dei Chiefs come ha svelato Patrick Mahomes, il quarterback che ha già raccolto l'eredità di Tom Brady, che ha raccontato questo gustoso aneddoto da Jimmy Kimmel: "Coach Reid ci ha detto: ‘Se uscite per vedere lo spettacolo potete continuare a camminare perché non giocherete il resto della partita".

Mahomes con grande serietà ha raccontato questa storia, facendo un piccolo sorriso, svelando questo aneddoto, aggiungendo poi: "Non si può incolpare Andy: stava cercando di vincere il Super Bowl e i Chiefs eravamo sotto di 10 punti a metà partita. L'attenzione della squadra doveva essere sul gioco".