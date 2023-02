Milano Cortina 2026 sarà anche “Young Reporters”, progetto che formerà nuovi aspiranti giornalisti Per due giovani compresi tra i 18 e i 24 anni ci sarà l’incredibile esperienza formativa sul campo, a fianco di professionisti del settore giornalistico. I due vincitori selezionati parteciperanno ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon del 2024.

A cura di Alessio Pediglieri

Milano Cortina 2026 si trasformerà anche in una incredibile occasione formativa per alcuni giovani, grazie ad una speciale iniziativa promossa e organizzata dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Sarà aperta infatti, una selezione per individuare due ragazze e due ragazzi tra i 18 e i 24 anni da coinvolgere successivamente nel programma "Young Reporters" dell’International Olympic Committee.

Dunque, tutti o giovani speranzosi di potersi cimentare con il mondo dello sport, raccontandone le gesta, i dietro le quinte, analizzando i fatti e raccontando le storie, sono avvisati: l'occasione è unica, quella di poter compiere l'esperienza più importante in assoluto, quella sul campo. L’iniziativa promossa dal Comitato consentirà a due dei quattro giovani selezionati di vivere i Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024 in Corea del Sud.

Diana Bianchedi, Chief of Strategic Planning and Legacy di Milano Cortina 2026 è entusiasta di una opportunità che consentirà di certo di permettere alle nostre ragazze e ai ragazzi più intrapredenti una autentica opportunità, unica nel suo genere, in cui "gli aspiranti Young Reporters potranno formarsi fianco a fianco con alcuni dei più grandi professionisti in ambito Olimpico e scoprire i meccanismi che si celano dietro la narrazione di una grande storia sportiva, anche da un punto di vista fotografico, social e video"

"Young Reporters" sarà solamente la prima di una serie di iniziative che vedranno coinvolti i giovani nella formazione professionale all'interno del mondo sportivo, in collaborazione con l’International Olympic Committee che curerà l'intero processo di selezione dei candidati scegliendo, tra i

quattro finalisti indicati da Milano Cortina 2026, due figure che saranno presenti a Gangwon in occasione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali tra il 19 gennaio e il 1° febbraio 2024.