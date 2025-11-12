Mike Tyson e la malattia ai piedi: “Sembra che le dita siano esplose. Nessuna crema può aiutarmi”

La micosi ai piedi è la malattia che Mike Tyson non è mai riuscito a debellare e gli dà ancora il tormento. "Sembra che le dita dei miei piedi siano esplose", le parole dell'ex campione di pugilato ospite del Jimmy Kimmel Live. Ne soffriva quando era un pugile professionista, ed era il motivo per il quale non indossava calzini, ne soffre ancora oggi che, 59enne, ha smesso da un po' di battersi ufficialmente sul ring. L'ultima apparizione sul quadrato risale alla sfida molto mediatica con Jake Paul per la quale ha incassato un bel po' di soldi, quanto a borsa e a introiti pubblicitari. Infilerà ancora una volta i guantoni? Chissà… "L'uomo più cattivo al mondo" non lo esclude.

La malattia contro la quale Tyson sta ancora combattendo

L'infezione di cui soffre è l'avversario che Mike Tyson non è mai riuscito a domare, l'osso duro che gli ha dato (e gli dà) filo da torcere. Ne ha parlato rispondendo a una semplicissima domanda: perché non portava i calzini? E ha rivelato che non si trattava di un vezzo ma di una necessità strettamente personale e intima. "Questa cosa mi ha letteralmente impazzire – ha ammesso Iron Mike -. In realtà lo facevo solo in occasione dei miei combattimenti anche perché rispecchiava il mio modo di essere. Poi ho scoperto di avere un fungo ai piedi… ed è stato davvero molto brutto. Anzi, è davvero brutto anche adesso".

L'interlocutore si aggrappa a questa confidenza e lo incalza: "Ti senti di dire che questa infezione rappresenta il tuo più grande rivale di sempre?". Tyson incassa la domanda scomoda e tiene alta la guardia sull'argomento accettando lo scambio. "Sì, perché mi sta ancora dando filo da torcere". Nemmeno una pomata apposita sembra possa aiutarlo tanto da spiegare tra il serio e il faceto: "Sembra che le mie dita dei piedi siano esplose. Non c'è crema (e fa il nome di un prodotto ndr) che può aiutarmi".

Iron Mike torna sul ring? La risposta è sibillina

Tyson tornerà a combattere di nuovo? Lui non dà certezze al riguardo. Anzi, dà una risposta sibillina quasi lasciando intendere che forse, sì, un altro giro sul quadrato lo farà. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo circa 20 anni fa, chiudendo con uno score record di 50-6, ha rimesso piede sul ring per disputare due match di esibizione: l'uno con Roy Jones e l'altro, quello più recente, con lo Youtuber Jake Paul. Contro quest'ultimo ha perso per decisione unanime. "Dirò tutto quello che è successo nel mio prossimo one-man-show, Return of the Mike. E sarà davvero interessante. Non ci posso credere, dall'ultima volta che l'ho fatto, ho combattuto due volte, quasi tre volte…". Poi la rivelazione che paventa una sorpresa: "Farò meglio la prossima volta".