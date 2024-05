Mike Tyson e Jake Paul messi KO dalla sfrontatezza di un ragazzino in sala stampa: “Dov’è sua mamma?”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Primo faccia a faccia ufficiale tra Mike Tyson e Jake Paul in attesa della sfida delle sfide che si terrà in Texas il prossimo 20 luglio. A due mesi dall'incontro, ad Arlington si è svolta la conferenza stampa aperta a giornalisti e pubblico in cui i due pugili si sono prestati alle telecamere e alle domande del pubblico. Entrambi, però, sono andati knock down di fronte ad un intervento più che irriverente da parte di un ragazzino.

Ovviamente il prossimo 20 luglio è una data cerchiata in rosso da parte di tutti gli appassionati di boxe e semplici curiosi che attendono con ansia e attenzione il ritorno al ring di "Iron" Mike Tyson che a 57 anni suonati affronterà il pugile-youtuber Jake Paul, di trent'anni più giovane e capace di ridato lustro e visibilità ad un mondo che faticava a restare a galla. Da qualche mese non si parla d'altro da quando Paul è riuscito prima a ingolosire, poi a convincere l'entourage di Tyson ad affrontare un evento che è già considerato epocale.

Da parte sua Tyson si sta preparando al meglio, postando sui social video su video dei propri allenamenti, rilasciando dichiarazioni ad effetto, promettendo il massimo impegno e di arrivare in perfette condizioni fisiche al 20 luglio, rinunciando a tutto, pronto a sostenere test e controlli di rito. Anche se in conferenza, l'ex Dynamite Kid ha ammesso qualche problemino di troppo: "Al momento sento il mio corpo un po' una m… ho dolori ovunque" ha sottolineato ben sapendo che manca ancora una vita al match e può permettersi di mostrare il proprio lato "umano".

Che Tyson ha cancellato subito ribadendo l'importanza di risalire sul ring dopo una eternità, scacciando lontano fantasmi e sospetti di pura combine e di match-esibizione solo per il botteghino: "Una volta su quel ring", ha detto, "Jake deve combattere come se la sua vita dipendesse da questo, perché sarà così". Una promessa che ha avuto immediata replica da parte di Paul, per niente intimorito e già in perfette condizioni fisiche: "Lo chiamano Iron Mike Tyson, ma io sono Titanium Jake Paul. Mostrerò al mondo che posso sconfiggere Mike Tyson, dimostrare a tutti che si sbagliano e dimostrare che sarò io ad abbatterlo sul ring".

Un pensiero che ha anche scatenato le fantasie dei più giovani, tantissimi, seduti in platea e con gli occhi luccicanti di ammirazione e fascino che solo rivedere la leggenda vivente Tyson a disposizione, può provocare. Tra questi, ha così preso la parola un ragazzino che ha iniziato con una candida curiosità: "Chi è il miglior allenatore tra voi due?". "Io, senza dubbio" ha subito risposto Tyson mentre Paul è entrato più nello specifico: "I combattenti più anziani hanno più cuore e palle e non avevano paura. Ma penso che i nuovi pugili abbiano più abilità e tecnica e siano più acuti. Ecco perché sarei un allenatore migliore".

Una risposta che ha scatenato la fantasia del ragazzino che ha così sorpreso tutti con una domanda a fior di pelle: "Ah, sì? Sicuro? Pensi di avere le palle più grosse? Jake" ha poi insistito, "chi pensi che abbia il maggior numero di cadaveri? Pensi di avere il più alto numero di corpi?". Brusio e sorrisi in sala, con l'imbarazzo di entrambi i pugili nel rispondere. Ma il più veloce è stato ancora Tyson: "Dov'è la madre del ragazzino?" ha domandato sorridendo alla sfrontatezza del giovane. Che però in un solo colpo può dire di avere messo KO sia Iron Mike che Titanium Paul.