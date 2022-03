McGregor inseguito dalla polizia a sirene spiegate: il video in autostrada è da film d’azione L’ennesima esuberanza di Conor McGregor è stata documentata in diretta da un video diventato virale: polizia all’inseguimento della sua supercar per le strade di Dublino.

A cura di Paolo Fiorenza

Il video di Conor McGregor inseguito in autostrada dalla polizia a sirene spiegate mentre guidava la sua lussuosa decappottabile era qualcosa che mancava nella galleria delle ‘prodezze' del 33enne lottatore di MMA irlandese. Non che l'ex campione del mondo UFC fosse nuovo ad esuberanze alla guida, visto che già nel 2017 si beccò una multa per eccesso di velocità, ma vederlo in azione in piena infrazione del codice stradale è una novità assoluta, resa possibile dalla prontezza di un automobilista che ha filmato il momento in cui McGregor e la volante dietro di lui lo affiancavano lanciati a tutta birra sulla corsia di sorpasso.

Il video, poi diffuso in rete e diventato virale, ha immortalato le sirene della polizia accese mentre McGregor percorreva un'autostrada a Dublino, con la sua faccia chiaramente visibile al volante della sua macchina di lusso. Si sente un altro autista gridare "Up the Mac", prima di esprimere la propria incredulità sul fatto che i membri della Garda, la forza di polizia irlandese, lo stiano "facendo accostare".

Dopo essere stato fermato dalla polizia, McGregor è stato arrestato per guida pericolosa e portato alla vicina stazione, dove gli è stato contestato il capo d'accusa prima di essere rilasciato su cauzione. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato la sua velocissima supercar, una Bentley del valore di oltre 150mila euro, che poi è stata restituita al lottatore. L'irlandese dovrebbe comparire davanti al tribunale distrettuale il prossimo mese: il reato di guida pericolosa in Irlanda è punito con una multa che può arrivare fino a cinquemila euro ma anche con la detenzione in carcere fino a 6 mesi.

Un portavoce della polizia ha spiegato in una dichiarazione che un uomo era stato arrestato per un incidente di guida martedì: "Garda ha arrestato un uomo sulla trentina in relazione a un incidente di guida pericolosa nella zona di Palmerstown ieri sera, martedì 22 marzo. 2022. L'uomo è stato portato alla stazione di Garda Lucan dove è stato successivamente accusato. È stato rilasciato in attesa di una successiva comparizione davanti al tribunale distrettuale di Blanchardstown".

Il portavoce di McGregor ha poi dichiarato: "Il signor McGregor stava guidando verso la palestra quando è stato fermato da Garda per presunte violazioni della circolazione stradale. Ha superato i test antidroga e alcol effettuati alla stazione di polizia". È stato dunque volutamente puntualizzato dal suo entourage che il dublinese – che in occasione del pestaggio di Francesco Facchinetti a Roma nello scorso ottobre era stato accusato senza mezzi termini di essere un drogato – in questa occasione era assolutamente ‘pulito'. Entro qualche mese auspicabilmente si tornerà a parlare di McGregor dal punto di vista sportivo: il lottatore dovrebbe tornare sull'ottagono entro la prossima estate, dopo aver completato il recupero dalla frattura alla caviglia rimediata nell'ultimo incontro perso contro Dustin Poirier nello scorso luglio.