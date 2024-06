video suggerito

McGregor come Tyson: anche il ritorno dell'irlandese rischia di saltare, UFC e ESPN cancellano tutto L'attesissimo ritorno sull'ottagono dopo 3 anni d'assenza di Conor McGregor è più che mai a rischio. Il campione irlandese ha annullato l'ultima conferenza stampa, UFC e ESPN hanno tolto ogni riferimento all'evento del prossimo 29 giugno che ha già battuto ogni record d'incasso. L'allarme resta altissimo per un altro clamoroso forfait dopo quello di Tyson nella boxe: "Hanno già sondato alcuni sostituti"

A cura di Alessio Pediglieri

L'ennesimo mistero aleggia nel mondo del combattimento e riguarda un'altra stella assoluta, Conor McGregor. Il campione irlandese, annunciato al grande rientro sull'ottagono per l'evento UFC 303, ha annullato improvvisamente e senza troppe spiegazioni l'ultima conferenza stampa del 3 giugno. Successivamente, l'organizzazione di arti marziali miste statunitense ha cancellato dai propri social qualsiasi riferimento a McGregor. Dopo il clamoroso forfeit di Mike Tyson nella boxe, ora rischia di saltare un altro grandissimo ritorno con un effetto boomerang devastante: l'UFC 303 è già l'evento più venduto della storia e il botteghino ha superato il record di 20 milioni di euro.

McGregor come Tyson? I fan temono che la storia si ripeta e l'attesissimo evento UFC 303 del prossimo 29 giugno a Las Vegas ora è più che in dubbio. A creare subbuglio è stato l'improvviso annullamento dell'ultima conferenza stampa che Conor McGregor aveva organizzato a Dublino per il 3 giugno, saltata per motivi ancora tutti da capire. Per tutta risposta, UFC ed ESPN hanno tolto qualsiasi riferimento al 35enne campione irlandese, che sembrava pronto a ritornare sull'ottagono dopo tre anni di assenza.

McGregor manca dall'UFC da 3 anni, il prossimo 29 giugno dovrebbe sfidare Chandler a Las Vegas

Cosa sappiamo sulla sfida McGregor-Chandler

Al momento il mondo UFC si sta chiedendo cosa stia davvero accadendo a Conor McGregor che ha fatto saltare l'incontro organizzato da tempo con i giornalisti: "D'accordo con l'UFC, la conferenza stampa di oggi è stata cancellata a causa di una serie di ostacoli al di fuori del nostro controllo. Mi scuso con i miei fan irlandesi e con quelli di tutto il mondo per l'inconveniente e apprezzo tutta la vostra passione e il vostro supporto" ha comunicato McGregor attraverso i social lo scorso 3 giugno.

"Non vedo l'ora di mettere in scena il miglior spettacolo di tutti i tempi nell'ottagono". Poi nessun'altra notizia, tranne qualche repost. Nel frattempo è arrivata la mossa dell'UFC: ha cancellato gli ultimi combattimenti di McGregor caricati come "contenuti gratuiti" dai suoi canali YouTube mentre ESPN, il canale che si è accreditato a suon di milioni i diritti in esclusiva, ha rimosso i video promozionali sull'UFC 303.

Le perplessità del mondo UFC: sondaggi sul sostituto

Di fronte all'improvvisa cappa di silenzio e dubbio attorno ad uno degli eventi più attesi e maggiormente sponsorizzati negli ultimi mesi dall'UFC ha provato a prendere parola anche il numero uno, Dana White che non ha fatto altro che alimentare ulteriori sospetti che tutto possa davvero saltare in modo definitivo: "Non ho idea dei reali motivi di questa scelta, non so se tutto ciò sia reale o vero o altro. Ma Conor non è un ragazzo stupido e questa è ovviamente un grande incontro per lui. L'ha definita la migliore rimonta della sua storia. Ma anche della storia dello sport".

Ad avvelenare ulteriormente l'aria, anche le dichiarazioni di Ariel Helwani, uno dei giornalisti più informati sul mondo UFC: "Resta la speranza, ma so che hanno già sondato eventuali sostituti e non è per nulla un buon segnale. McGregor però non si è mai ritirato da un combattimento UFC programmato". L'ultimo appiglio resta questo.