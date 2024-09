video suggerito

Luna Rossa perde la prima regata con INEOS, poi risorge: serie finale in perfetto equilibrio, 3-3 Un errore imperdonabile nel pre-partenza della prima regata di oggi ha costretto Luna Rossa a inseguire INEOS che si è portata sul 3-2. Poi, nella seconda regata Spithill ha ripetuto la manovra ma senza sbagli: Luna Rossa scatta in testa e ci resta fino alla fine, chiudendo la serie di finale per la Louis Vuitton Cup al momento sul perfetto equilibrio, 3-3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Nella prima regata Luna Rossa paga in modo determinante un erroraccio in pre-partenza quando è caduta dai foils regalando a INEOS un vantaggio importante al via. Inglesi meno perfetti durante gli 8 lati ma quanto basta per gestire la situazione e costringere Team Prada alla rincorsa: che non si concretizza e passando nella serie finale sul 3-2. Poi il secondo match race: LUna Rossa compie la medesima manovra prima del via ma questa volta non commette errori. Team Prada in testa e poi via alla regata da leader con INEOS sotto pressione: alla fine ci si ritrova sul 3-3, in un equilibrio a dir poco perfetto.

La regata n. 5, INEOS batte Luna Rossa per 11 secondi: 3-2 per gli inglesi

Luna Rossa paga tantissimo una manovra in partenza sbagliata che ha costretto l'equipaggio italiano a perdere metri pesanti su INEOS e calando di velocità. Una pecca che è stata pagata carissima, perché non è stato un problema tecnico ma semplicemente una scelta sbagliata da parte di Spithill. Probabilmente causata per liberarsi da INEOS e ritrovarsi in partenza da solo ma non è riuscito nell'intento. Britannia ha così tagliato il via con un buon vantaggio che poi è riuscita a tenere per tutto gli 8 lati della regata che è valsa il punto del 3-2. INEOS non ha mai mollato Luna Rossa, marcandola a vista per tutto il percorso, con Team Prada che ha retto soprattutto nella prima parte per poi cedere sul finale. C'è stato anche un momento, sul gate 7 in cui INEOS ha compiuto una incertezza andando giù dai foils per qualche istante, ma Luna Rossa non è riuscita a rientrare: anche con vento forte (circa 19-20 nodi) gli inglesi hanno dimostrato di essere oltremodo competitivi.

La seconda regata, Luna Rossa parte meglio e si prende il 3-3 su INEOS

Luna Rossa riesce a riprendersi la serie finale: partenza questa volta perfetta e regata condotta al comando fino alla fine. 3-3 il risultato finale di questa serie che oggi ha vissuto due match praticamente identici. Chi si prende la prua di testa con queste condizioni di vento, se no sbaglia, può festire e marcare l'avversario. E' toccato a INEOS nella seconda regata con gli inglesi costantemente sotto pressione e Team Prada che ha marcato e controllato.