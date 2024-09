video suggerito

L'ultimo video di un corridore prima di morire: si diceva preoccupato, è collassato dopo l'arrivo Il runner e tiktoker Caleb Graves è morto appena dopo aver tagliato il traguardo della mezza maratona ad Anaheim, in California. La prova si è svolta in condizioni di terribile caldo, il giorno prima il giovane aveva registrato il suo ultimo video in cui si diceva preoccupato: "Non so cosa sta succedendo, ma spero davvero di riuscire a superare la gara domani mattina".

A cura di Paolo Fiorenza

A rivedere adesso quel video, in cui Caleb Graves si diceva preoccupato per le condizioni ambientali in cui avrebbe dovuto correre poche ore dopo una mezza maratona, non si può non avere i brividi addosso: il 35enne corridore, che era anche content creator su TikTok, si è accasciato subito dopo aver tagliato il traguardo, tenendosi una mano sul petto. Graves è morto così, senza che i soccorsi potessero fare qualcosa per lui, stroncato molto probabilmente dal grande caldo.

Caleb Graves muore per arresto cardiaco appena dopo aver concluso la mezza maratona

Il giovane ha preso parte lo scorso fine settimana ad Anaheim alla Disneyland Halloween Half Marathon, svoltasi la mattina presto proprio per contrastare gli effetti devastanti del caldo in California. Graves ha tagliato il traguardo alle 7 del mattino, prima di crollare al suolo a causa di un arresto cardiaco, ha comunicato lo sceriffo della contea di Orange. È stato poi assistito da un volontario dell'organizzazione, successivamente il personale dei vigili del fuoco e del soccorso ha eseguito le misure salvavita e lo ha trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato morto: "Purtroppo hanno lavorato su di lui per circa un'ora ed è stato dichiarato deceduto in ospedale".

Caleb Graves era appassionato di running, è morto a 35 anni: godeva di ottima salute

Caleb Graves era un appassionato runner che partecipava regolarmente a maratone e mezze maratone, e non soffriva di problemi di salute pregressi, secondo quanto si è appreso. Un destino crudele ha voluto che il corridore – che su TikTok pubblicava video di formazione e di viaggio – avesse postato il giorno prima della gara un vlog in cui aveva espresso delle preoccupazioni sulle temperature estreme in cui si sarebbe dovuta correre la mezza maratona, che si è tenuta mentre un'ondata di caldo estremo colpiva la California. Il corridore aveva raccontato di essere rimasto esausto e svenuto dopo una passeggiata di 20 minuti con il cane.

Il video registrato il giorno prima: "Sono preoccupato, spero di riuscire a superare la gara"

Ad Anaheim, in California, le temperature hanno superato i 40 gradi nello scorso weekend. Caleb era del Texas e quindi aveva familiarità con il caldo, ma a suo dire i raggi del sole Anaheim erano "una bestia a sé stante". Con la gara in programma al mattino presto, sperava che il caldo sarebbe stato più gestibile, concludendo infine il suo video dicendo che sperava di superare la prova.

"Domani si terrà la Disneyland Halloween Half Marathon e sono un po' preoccupato – aveva detto Caleb alla vigilia della gara – Oggi sono uscito verso le 14, il momento più caldo della giornata. C'erano 36 gradi. Ci sono altri posti nel Paese che sono ovviamente più caldi, so che la gente dirà che non è terribile. Sono semplicemente svenuto, non avevo più controllo sul mio corpo, era un colpo di calore. Mi era successo solo una volta prima. Non so cosa sta succedendo, ma spero davvero di riuscire a superare la gara domani mattina!".

Parole davvero raggelanti adesso che sappiamo che quello sarebbe stato l'ultimo video registrato nella sua vita da Caleb Graves. Proprio il caldo dovrebbe essere stato un fattore decisivo nella morte del giovane, le indagini dello sceriffo della contea di Orange e del medico legale sono ancora in corso. Jessica Good, portavoce del Disneyland Resort, ha rilasciato una dichiarazione di cordoglio: "Siamo profondamente addolorati per questa tragica perdita e i nostri cuori sono con la famiglia di Caleb e i suoi cari in questo momento difficile".