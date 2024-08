video suggerito

America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV Luna Rossa si prepara per l’appuntamento cruciale contro Ineos Britannia: la regata di Barcellona si terrà oggi, 31 agosto. Diretta tv disponibile su Sky e in chiaro sui canali Mediaset. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Luna Rossa tornerà in gara dopo una giornata di riposo forzato. Ieri l'imbarcazione italiana non ha potuto gareggiare contro American Magic a causa del vento troppo debole (6-7 nodi) che ha rimandato la regata a oggi. Per l'equipaggio però la sfida continua e affronteranno Ineos Britannia nella terza giornata della Louis Vuitton Cup, oltre al recupero della seconda. Diretta tv dell'evento su Sky e anche in chiaro sui canali Mediaset.

Louis Vuitton Cup, orario e programma delle regate

Dopo aver vinto con Orient Express e non aver gareggiato contro American Magic, Luna Rossa spera di ottenere punti preziosi per la classifica contro Ineos Britannia: fin qui gli inglesi non hanno fatto un grande cammino e potrebbero non essere avversari così insidiosi. La gara si terrà oggi, sabato 31 agosto, ed è la terza in programma oggi, con la prima che partirà alle ore 14:00. Ciò vuol dire che gli italiani non scenderanno in acqua prima delle 15:20, sperando che non ci siano nuovi rinvii per vento debole.

ore 14 – Alinghi vs INEOS Britannia

a seguire – Orient Express vs American Magic

a seguire – INEOS Britannia vs Luna Rossa

a seguire – Alinghi vs Team New Zealand

Dove vedere le regate dell'America's Cup in tv e streaming

Tutta l'America's Cup sarà disponibile su Sky con un canale interamente dedicato. INEOS Britannia contro Luna Rossa sarà visibile in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (205), ma verrà trasmesso anche in chiaro da Mediaset 20 e Italia 1. In alternativa si potrà seguire la regata in streaming: gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma le gare saranno visibili anche a pagamento su NOW e in chiaro su Mediaset Infinity.