Lottatrice MMA non riesce a smettere di tremare e sta per piangere sulla bilancia: cosa è successo La lottatrice argentina Ailin Perez è apparsa in condizioni parecchio preoccupanti quando è salita sulla bilancia per la pesatura prima del suo combattimento di MMA che si svolgerà domani in UFC Paris: tremore incontrollato, viso spento, è parsa quasi sul punto di piangere. È conseguenza del drastico 'taglio di peso' delle ultime ore per rientrare nella categoria: non ci è comunque riuscita, ma l'incontro dei pesi gallo è stato comunque confermato.

A cura di Paolo Fiorenza

Chi si accinge a combattere, che si tratti di boxe o arti marziali miste, solitamente cerca di dare un'immagine di forza e solidità mentale alla vigilia del combattimento. Lo avrebbe voluto fare anche Ailin Perez al momento della pesatura che viene fatta per verificare che si rientri nei limiti di peso della propria categoria, ma la 29enne lottatrice argentina – che attualmente compete nei pesi gallo dell'Ultimate Fighting Championship – non solo ha clamorosamente mancato il peso, ma è apparsa tremante e quasi sul punto di piangere quando è salita sulla bilancia, destando serie preoccupazioni sulle sue condizioni psicofisiche in vista di un incontro di selvaggia violenza come sono quelli di MMA. In molti sui social hanno chiesto che il combattimento venga annullato, ma non accadrà: il match è stato confermato e l'eccedenza nel peso costerà alla Perez solo un taglio della borsa che le spetta.

Ailin Perez non riesce a smettere di tremare durante la pesatura

La giovane argentina non riusciva a smettere di tremare mentre si pesava prima dell'UFC Paris che è in programma nella capitale francese sabato sera. La Perez – attuale numero 15 nella classifica dei pesi gallo femminili UFC – è salita sulla bilancia venerdì mattina in vista del suo incontro contro la russa Darya Zheleznyakova. Stava già tremando mentre si avvicinava cautamente alla bilancia, poi la situazione è peggiorata dopo che ha alzato braccia e pugni per esprimere una forza che palesemente non aveva, mentre faceva fatica anche a tenere gli occhi aperti. Immagini davvero preoccupanti, acuite da quanto è successo dopo che è scesa dalla bilancia: la lottatrice ha dovuto farsi aiutare da un membro del personale per abbandonare la sala.

Cosa è successo nelle ore precedenti: il drastico ‘taglio' del peso della lottatrice MMA

Non ci è voluto molto per capire cosa sia successo: le condizioni di prosciugamento e stress fisico in cui è apparsa la Perez sono evidente conseguenza del suo drastico ‘taglio del peso' nelle ore precedenti alla pesatura. Nelle ultime 24 ore in genere i lottatori (o i pugili) cercano di scendere di peso quanto più possibile per andare sotto il limite della categoria e convalidare dunque il combattimento. Per raggiungere lo scopo, soprattutto quando si è qualche chilo sopra, si sottopone il proprio fisico a un sacrificio enorme per cercare di perdere la maggior quantità possibile di acqua corporea, con l'ultimissima fase che non può avvenire che tramite la sudorazione, fino a pratiche davvero estreme.

È la prima volta che la lottatrice argentina manca il peso nella sua carriera professionistica, in cui ha un record di 10 vittorie e 2 sconfitte. Contro la Zheleznyakova sarà durissima per quanto visto alla pesatura, con quel tremore incontrollabile del corpo e il viso spento, pericolosamente vicino al crollo emotivo. Una scena ancora più stridente col consueto modo di essere della Perez, che è molto effervescente e protagonista di balletti provocatori dopo le sue vittorie. Per rientrare nei pesi gallo, Ailin doveva pesare meno di 136 libbre (ovvero circa 61,7 kg). Ma quando è salita sulla bilancia ed è stato annunciato il suo peso, ovvero 136,5 libbre, si è visto che c'era mezza libbra di troppo, pari a poco più di 200 grammi.

Il combattimento è confermato nonostante la Perez abbia mancato il peso: affronterà la russa Zheleznyakova

Non essendo riuscita a rientrare nel limite della categoria, l'argentina è stata sanzionata, ma il combattimento è stato confermato. La mezza libbra in eccesso le costerà il 20% della borsa che le spetterà per combattere. La priorità era che lo spettacolo andasse avanti e che la commissione le permettesse di combattere dopo il taglio mancato. Sabato sera Ailin Perez entrerà dunque nell'ottagono dell'Accor Arena di Bercy per affrontare la russa Darya Zheleznyakova. In che condizioni è tutto da vedere.