Lottatore sferra un pugno devastante al volto, la radiografia dell'avversario è impressionante Lo scambio di colpi è avvenuto durante un incontro di Bare Kunckle, la boxe a mani nude. Jeremy Stephens ha costretto al ritiro Eddie Alvarez: "È quanto di più violento si possa immaginare".

Un colpo devastante in pieno viso. Jeremy Stephens l'ha sferrato contro Eddie Alvarez, spaccandogli la mascella e costringendolo al ritiro durante il combattimento dell'evento BKFC Knucklemania 5 a Philadelphia (Pennsylvania, Stati Uniti). L'incontro di pugilato a mani nude s'è concluso nel terzo round quando, dopo due knockdown, dall'angolo dell'avversario hanno deciso che la soluzione migliore era gettare la spugna. Non c'era altro da fare, considerate le conseguenze drammatiche dell'impatto. È stato lo stesso ex lottatore di Arti Marziali Miste a mostrare cosa gli era successo pubblicando sui social la radiografia fattagli in ospedale: l'osso della mandibola è completamente fratturato e adesso dovrà essere operato per ricomporre la la lesione profonda.

La sequenza di pugni incassati da Alvarez è stata tremenda. Prima è stato centrato al volto da un gancio destro potente poi ne ha preso un altro ma col mancino. A dargli il colpo di grazia è stato il cazzotto di destro: lo ha messo fuori combattimento. Un breve video dello scambio spiega bene cosa è successo: dopo essersi fermato per un attimo alle corde e aver fatto segno al suo staff che avrebbe continuato, ha provato a continuare la sfida ma s'è dovuto arrendere. Caduto in ginocchio, ha fatto una smorfia e scosso la testa: era stordito e dolorante, in quel momento ha capito che doveva abbandonare il match.

Stephens, euforico dopo la sua vittoria, ha urlato a bordo ring: "Tutti erano contro di me, ma ce l'ho fatta! Sono venuto qui per vincere e ho vinto! Nessuno può fermarmi". La sua euforia era tale che quando è stato avvicinato da Conor McGregor non s'è tirato indietro rispetto a quella che è sembrata una provocazione. L'ex campione UFC e rappresentante ufficiale di questo movimento s'è rivolto direttamente a Stephens, dicendogli: "Fissiamo una data!". E lui è stato al gioco.

Quanto a Eddie Alvarez, null'altro ha potuto fare che riconoscere la sconfitta. Lo ha fatto tra le righe del messaggio condiviso su Instagram a corredo della clip nella quale è indicata la frattura alla mascella che gli è stata diagnosticata. "Ho subito un colpo letale nel primo e nel secondo round. Ho fatto del mio meglio per restare concentrato e proseguire il combattimento – ha aggiunto -. Al terzo round il danno era già eccessivo e sono stato costretto a fermarmi. Non era la mia serata. Bare Knuckle è quanto di più reale si possa immaginare: imprevedibile, frenetico e violento".