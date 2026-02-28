Lo sprinter giamaicano Kevaughn Goldson accoltellato a morte dalla compagna: fatale un tradimento

Dramma nel mondo dell'atletica leggera con la notizia del decesso del 23enne velocista giamaicano Kevaughn Goldson, morto a seguito delle ferite inferte dalla propria compagna dopo una furiosa lite. Dietro alla discussione, sfociata nella tragedia, un presunto tradimento da parte di Kevaughn che ha scatenato la rabbiosa reazione della fidanzata subito posta in stato di fermo con l'accusa di omicidio di secondo grado e aggressione aggravata con arma da taglio.

La lite, l'aggressione, la tragedia: coltellate fatali al petto e alla schina

La ricostruzione da parte degli inquirenti è stata fatta subito dopo la segnalazione e l'intervento che ha posto in stato di arresto Denita Jackson, la fidanzata di Kevaughn Goldson. La donna sarebbe rientrata nel suo appartamento prima del previsto trovando il fidanzato con cui ha iniziato una discussione poi degenerata e sfociata in una vera e propria aggressione. Stando ai rilevamenti e alla testimonianza, Goldson avrebbe reagito alle accuse di un presunto tradimento iniziando a colpire la fidanzata con calci e pugni al volto e allo stomaco. Denita Jackson sarebbe però riuscita a recuperare un coltello da sotto il letto e avrebbe reagito colpendo ripetutamente il fidanzato. Ferite mortali al torace e sulla schiena che non avrebbero lasciato scampo al 23enne.

La segnalazione è stata fatta alle prime luci dell'alba di giovedì 26 febbraio ma al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine e dei sanitari in un appartamento del campus a Jefferson City, Kevaughn Goldson era già in condizioni critiche. L'atleta giamaicano è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso in ospedale dove poco dopo è deceduto per le ferite riportate. Denita Jackson è stata immediatamente arrestata e interrogata.

Chi era Kevaughn Goldson, prospetto giamaicano della velocità

Kevaughn Goldson era un atleta giamaicano di 23 anni di grandi prospettive, fortissimo nelle prove di velocità su pista tra cui 200 metri, 400 e staffette 4×400. Gareggiava come sprinter senior alla Lincoln University in Missouri, con personali notevoli: 21.42 nei 200 metri e 47.63 nei 400 metri. In precedenza aveva frequentato la Kingston College, in Giamaica, dove si era distinto oltre che nell'atletica anche nel calcio. Anche Denita Jackson è un'atleta, sprinter anche lei nella medesima università di Goldson.