L’Italvolley femminile è pura perfezione: quinta vittoria consecutiva ai Mondiali La nazionale italiana ai Mondiali in Olanda ha conquistato l’accesso al secondo girone da imbattuta, vincendo anche contro le padrone di casa. Martedì si riparte, con le azzurre che hanno un enorme vantaggio sulle dirette avversarie.

A cura di Alessio Pediglieri

L’Italvolley femminile esulta per il successo ai Mondiali contro l’Olanda (fonte @Federvolley)

Non si ferma la favola mondiale delle Campionesse d'Europa: in Olanda, ad Arnhem riesce nell'impresa più complicata vincendo contro le padrone di casa, in rimonta, confermando di essere la squadra con cui dover fare i conti fino alla fine dei Mondiali. La quinta vittoria consecutiva, che ha permesso alle azzurre di chiudere il Pool A a punteggio pieno, senza rivali all'altezza di Egonu e compagne che hanno concluso la loro ultima fatica 3-1 (25-13; 22-25; 25-16; 25-21).

Una nuova prova di forza e compattezza di un gruppo che non smette mai di stupire, con le azzurre di Mazzanti che adesso accedono alla seconda fase a gironi da autentiche leader, imbattute e ponendosi in una situazione di vantaggio nel nuovo raggruppamento ai Mondiali che permette all'Italvolley di partire con una vittoria di vantaggio nei confronti di Brasile, Giappone, Cina, Belgio. Un merito conquistato sul campo, in una delle gare più attese e difficili della prima fase.

L'inizio col botto lascia spazio alle olandesi solamente in occasione del secondo set: le azzurre sbagliano troppo, le avversarie ne approfittano e nulla vale il tentativo di rimonta sul finale. Anche il terzo set resta in equilibrio fino al 6-6, quando l'Italia decide di dare la svolta definitiva alzando ritmi e non commettendo più errori. Risultato? Una fuga prima a 12-7 e poi a 16-9 fino alla conclusione del set di tinte azzurre 25-16. L'ultimo atto vede l'Olanda provare a rientrare in partita, fino a riportarsi sul 13 pari e poi sul 20-20 ma nel finale l'Italia non si fa più raggiungere.

Adesso si ritorna in campo per l'ultimo atto che spinge l'Italvolley verso un Mondiale che la vede protagonista assoluta: inizia il secondo girone, con il Pool E di Rotterdam, con la prima partita in programma martedì contro l’Argentina ma con la possibilità di guardare le avversarie dall'alto di una imbattibilità sul campo e ulteriori margini di miglioramento di un sestetto che non sembra aver ancora dato il meglio di sé.