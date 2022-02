L’Italrugby sa solo perdere, in Irlanda la 100ª sconfitta nel Sei Nazioni: “C’è frustrazione” L’Italia demolita in Irlanda 57-6 nel terzo match del Sei Nazioni di rugby 2022: a Dublino si allunga l’incredibile striscia negativa degli azzurri nel prestigioso torneo.

A cura di Michele Mazzeo

L‘Italia del rugby non riesce più a rialzare la testa. Gli azzurri escono dal match di Dublino contro l'Irlanda con la terza sconfitta in altrettante gare nel Sei Nazioni 2022 con un netto 57-6 in favore dei padroni di casa che non lascia spazio ad interpretazioni. Un ko che allunga l'incredibile striscia negativa della formazione italiana che arriva così a quota 35 sconfitte consecutive e porta a 100 il numero di sconfitte nel torneo dal 2000 ad oggi.

Nonostante il risultato finale, l‘Italia recrimina per quanto avvenuto a Dublino dato che l'espulsione di Faiva (arrivata al 18′) e il contestuale infortunio di Lucchesi (ultimo tallonatore azzurro in distinta) mentre il punteggio era sul 7-3 in favore dell'Irlanda, gli azzurri, come previsto dal regolamento, sono stati costretti a giocare in doppia inferiorità numerica (13 contro 15) e mischia ‘no contest'.

Da quel momento il match ha inevitabilmente preso la direzione dei padroni di casa che con ben nove mete totali hanno rifilato il pesantissimo passivo di +51 agli alla Nazionale italiana. Inevitabile anche la frustrazione al termine dell'incontro da parte della compagine azzurra come evidenziato dal capitano Michele Lamaro: "C'è frustrazione per la partita. Abbiamo preso la meta subito, ma siamo rientrati. Il rosso è arrivato in un momento in nostro favore. Abbiamo dato tutto, non potevamo fare di più. Il risultato è negativo, ma ci abbiamo messo carattere ed energia. Dobbiamo ripartire da questo. Con l'infortunio di Lucchesi ci siamo giocati tutti i tallonatori: per fare le mischie no contest dovevamo togliere un altro giocatore, è il regolamento. Rimanendo in 13 è stato difficile, non potevamo chiedere di più" è stato infatti l'analisi fatta dal 23enne della Benetton Treviso alla fine della gara di Dublino.

Adesso l'obiettivo per questo Sei Nazioni 2022 per l'Italrugby è riuscire a fermare quella incredibile striscia negativa in atto: la prima occasione sarà il prossimo 12 marzo quando all'Olimpico di Roma gli azzurri ospiteranno la Scozia.