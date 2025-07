L’Italia vince la medaglia d’argento nella staffetta ai Mondiali di nuoto: sesto podio consecutivo

Cala il sipario sul programma del nuoto di fondo ai Mondiali di Singapore e l'Italia continua a sorridere in questa competizione dove è stata grande protagonista. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri vincono la medaglia d'argento nella staffetta 4×1500 mista, dominata da una Germania imprendibile che però lascia agli azzurri la soddisfazione del sesto podio consecutivo.

Nelle acque della baia di Sentosa gli italiani sono riusciti a chiudere la loro missione portandosi a casa un altro argento dopo i tre di Paltrinieri, ancora alle prese con la frattura al dito della mano, e i tre di Taddeucci. A Singapore è stato impossibile competere per l'oro: i tedeschi erano guidati dal fuoriclasse Florian Wellbrock, al quarto oro in altrettante gare nelle acque asiatiche.

L'Italia festeggia l'argento nella staffetta

Resta comunque un risultato da incorniciare perché a Singapore il nuoto azzurro è riuscito a centrare grandi soddisfazioni e a portarsi a casa sei medaglie in diverse discipline. La più recente è stata proprio quella nella staffetta 4×1500 mista, l'ultima gara in programma prima di lasciare spazio al nuoto artistico e alla pallanuoto. Gli azzurri sono scesi in acqua con uno schieramento classico, facendo partire prima le due donne e chiudendo con i due uomini che hanno certificato un altro podio: in questa specialità l'Italia ha sempre raccolto medaglie dal 2017, una tradizione splendida che continua a portare avanti.

La Germania di Wellbrock, aiutato da Celine Rieder, Oliver Klement e Isabel Gose, ha concluso in 1 ora 09'13″30 precedendo il quartetto italiano di 2″10. Terzo posto per l'Ungheria che si porta a casa il bronzo a 3″10, quarta la Francia a 11″40. I Mondiali di nuoto a Singapore continueranno con il nuoto artistico fino a venerdì 25, con le fasi finali della pallanuoto e da domenica 27 con il nuoto tra le corsie.