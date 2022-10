L’Italia si rialza subito, battuto il Giappone 3-1: quarti di finale del Mondiale 2022 più vicini Dopo la sconfitta con il Brasile, l’Italia torna al successo e batte il Giappone per 3-1: prima vittoria nella seconda fase del Mondiale 2022 e quarti di finale più vicini.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Brasile e batte il Giappone per 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15) nel secondo match del Pool E del Mondiale di volley 2022: le campionesse d'Europa ora sono più vicine ai quarti di finale. Il pass per la fase ad eliminazione diretta potrebbe arrivare già nel prossimo incontro con l’Argentina ma non bisogna mai far calare l'attenzione, cosa che si sta verificando troppo spesso in questi giorni.

A Rotterdam è arrivato un successo meritato per le Azzurre di Davide Mazzanti, che hanno regalato il primo set alle nipponiche e poi hanno dovuto rincorrere: le avversarie hanno giocato meglio ma c'è sempre qualche calo di concentrazione che fa storcere il naso. Dal secondo set non c'è stata storia, con le campionesse d'Europa che hanno ritrovato spirito e gioco, trascinate dalla solita verve di Paola Egonu (26 punti per lei): la selezione italiana porta a casa una vittoria importante, dopo il primo stop nel torneo contro il Brasile, e tre punti che confermano la testa della classifica del gruppo.

Il bilancio dei punti fa registrare 13 punti per Danesi e Sylla, 12 per Bosetti e 10 per Chirichella: oggi è stata una prova corale e di grande orgoglio in seguito alla prima sconfitta. Oltre al primo set e qualche spicciolo qua e là, la squadra di Davide Mazzanti ha sempre controllato il match e quando ha accelerato le giapponesi non hanno potuto opporre resistenza.

Grazie a questo successo le Azzurre restano in testa al gruppo E con 19 punti, con il bilancio di 6 vittorie ed una sconfitta e fanno un grande passo in avanti verso il turno successivo.

L'Italia osserverà un giorno di riposo e tornerà in campo venerdì 7 ottobre contro l'Argentina alle ore 17.15 per prendersi la qualificazione ai quarti di finale. Sabato, per la chiusura del girone, c'è la Cina.