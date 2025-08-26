sport
L’Italia femminile perde un set ai Mondiali di volley, la reazione di Velasco è una lezione di sport

L’Italia femminile vola agli ottavi dei Mondiali di volley ma perde il primo set del torneo e la reazione di Julio Velasco è una lezione di sport: “Pensare di vincere tutte le partite 3-0 è un po’ da presuntuosi”.
A cura di Vito Lamorte
L'Italia vince la terza partita consecutiva ai Mondiali 2025 di volley femminile e si prende il primo nella Pool B: agli ottavi di finale le Azzurre affronteranno la seconda classificata del gruppo G, ovvero la perdente dello scontro diretto tra Germania e Polonia che si giocherà domani.

La vittoria per 3-1 contro il Belgio ha visto le campionesse Olimpiche di Parigi 2024 concedere un set alle avversarie e non era mai accaduto nel torneo in corso ma il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali e la sua reazione è una lezione di sport: "Pensare di vincere tutte le partite 3-0 è un po’ da presuntuosi, l’importante è vincerle le partite anche 3-2 con tie-break da 32-30. Non dobbiamo pensare neanche nel subconscio che tutte le partite vadano lisce e che non si possano e debbano affrontare delle difficoltà ma piuttosto bisogna essere sempre pronti a reagire come fatto nel quarto set”.

Velasco: "Adesso inizia un altro Mondiale"

Julio Velasco ha proseguito il suo intervento parlando del modo in cui le Azzurre hanno interpretato la partita: "Le ragazze sono state molto brave ad entrare bene in campo e a imporre nuovamente il proprio gioco dopo che il Belgio aveva giocato un terzo set praticamente perfetto complice una grande difesa e indovinando colpi molto difficili".

Il CT dell'Italvolley femminile ha già lo sguardo e pensieri al futuro, perché con la fase ad eliminazione diretta inizia un momento diverso del torneo: "Adesso inizia un altro mondiale: andiamo a Bangkok e davanti a noi ci sono potenzialmente quattro partite per arrivare fino in fondo al torneo. Ottavi, quarti, semifinali e finali saranno quattro partite completamente diverse, da dentro o fuori. Domani ci godremo un giorno di pausa per poi iniziare a pensare e lavorare per il nostro percorso a Bangkok".

