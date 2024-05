video suggerito

L'Italia fa una grande impresa, Turchia battuta: le Olimpiadi di Parigi sono più vicine per Velasco L'Italia batte la Turchia 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 , 25-19) ottiene il terzo successo consecutivo in Nations League e guadagna 10.65 punti nel Ranking, punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi 2024.

A cura di Alessio Morra

L'Italia guidata da Julio Velasco batte in rimonta per 3 set a 1 la Turchia e ottiene un successo pesantissimo sia per la Nations League che in chiave olimpica. Nella pallavolo non c'è un torneo pre-olimpico, ma i posti residui vengono assegnati tramite la classifica ufficiale e guadagnando 10.65 punti, che sono preziosissimi, l'Italia incamera un bottino ulteriore e vede più da vicino il traguardo.

Vargas trascina la Turchia, ma l'Italia gioca meglio e vince

Davanti a 10.000 spettatori turchi, ad Antalya, Antropova e compagne hanno sconfitto le campionessa d'Europa, nonché numero 1 del ranking femminile. Il c.t. Velasco inizia con Cambi, Antropova, Bonifiacio, Danesi, Bosetti e Degradi. Le azzurre partono bene e si mettono avanti, ma la squadra turca trascinata da Vargas si rimette in carreggiata e nelle fasi finali del set dopo aver cancellato cinque palle set si impone 27-25.

Poi, però, non c'è più storia. Vargas è un demonio, sarà quella con il maggior numero di punti all'attivo, ma l'Italia gioca bene. Cambi varia, Degradi è efficace ed è 25-21. Un set pari. Nel terzo set, Velasco mescola le carte. Entra pure Akrari, che fa la differenza così come Antropova, micidiale al servizio. Un altro 25-21 mette l'Italia davanti. Il quarto set è quello con l'esito più netto, si chiude, anzi, si vince 25-19.

Quando torna in campo l'Italia nella Nations League

L'Italia si impone per 3-1 e vincendo la terza partita consecutiva si porta al sesto posto della classifica del girone della Nations League e si avvicina alle Olimpiadi 2024. La squadra di Velasco tornerà in campo il 29 maggio a Macao contro la Francia, che alle Olimpiadi c'è già di diritto.