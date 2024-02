L’Italia crolla 36-0 nel secondo match del Sei Nazioni 2024: il dominio dell’Irlanda è totale L’Irlanda domina in lungo e in largo, l’Italia crolla all’Aviva Stadium di Dublino: gli Azzurri di Quesada perdono 36-0. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Una brutta sconfitta per l'Italia a Dublino contro l'Irlanda nel secondo match del Sei Nazioni 2024. All'Aviva Stadium gli Azzurri hanno perso per 36 a 0 contro i campioni in carica del torneo in maniera netta.

La prima frazione si è conclusa con una punizione dura nel punteggio, con tre mete a zero per i padroni di casa, ma l'Irlanda ha sempre dimostrato di essere ad un livello superiore. L'unica recriminazione è per il primo calcio sbagliato da Garbisi, che avrebbe mosso il punteggio per la squadra di Quesada.

Sei mete a zero per gli irlandesi, con la squadra del CT Quesada incapace di fare male alla difesa di casa. Adesso c'è la pausa dopo le prime due giornate e poi l'Italia tornerà in campo a Lille contro la Francia il 25 febbraio.

Queste le dichiarazioni di Gonzalo Quesada ai microfoni di Sky dopo la disfatta di Dublino: “La performance dell’Irlanda è stata quella di una delle migliori squadre al Mondo, come sapevamo. Ma noi siamo stati molto lontani dal nostro livello: nel primo tempo siamo stati troppo passivi in difesa perdendo sempre metri, nella ripresa almeno siamo risaliti più forti e messo un po’ di pressione al loro attacco. Poi però abbiamo sempre perso troppo facilmente il pallone, siamo molto frustrati per questo. Non ricordo un vero possesso di qualità per attaccare, e quei pochi che abbiamo avuto li abbiamo persi per dei nostri errori. Questi ci hanno fatto perdere la fiducia e senza fiducia la partita diventa sempre più difficile. In queste settimane di allenamento abbiamo sempre lavorato bene, e così faremo anche quando ci avvicineremo alla partita con la Francia. Ora la sfida per noi è portare in campo tutto il buon lavoro che facciamo e sappiamo fare”.

Il tabellino di Irlanda-Italia

MARCATORI: 5′ Crowley (IR, m), 23′ Sheean (IR, m) Crowley (tr), 37′ Conan (IR, m) Crowley (tr), 49′ Sheean (IR, m), 61′ Lowe (IR, m), 77′ Nash (IR, m) Byrne (tr).

IRLANDA: 15 Hugo Keenan, 14 Calvin Nash, 13 Robbie Henshaw, 12 Stuart McCloskey, 11 James Lowe, 10 Jack Crowley, 9. Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Caelan Doris ©, 6 Ryan Baird, 5 James Ryan, 4 Joe McCarthy, 3 Finlay Bealham, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter. A disposizione: 16 Ronan Kelleher, 17 Jeremy Loughman, 18 Tom O’Toole, 19 Iain Henderson, 20 Josh van der Flier, 21. Jamison Gibson-Park, 22 Harry Byrne, 23. Jordan Larmour

ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Lorenzo Pani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro ©, 7 Manuel Zuliani, 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Ross Vintcent, 21 Martin Page-Relo, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori