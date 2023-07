Legnante medaglia d’oro ai Mondiali di atletica paralimpica! Assunta sa solo vincere, e sono cinque Assunta Legnante ha vinto una splendida medaglia d’oro nel getto del peso ai Mondiali di atletica paralimpica in corso di svolgimento a Parigi: per la 35enne campionessa napoletana è il quinto trionfo mondiale consecutivo.

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora Assunta Legnante e ancora medaglia d'oro. E ancora, ancora, ancora. Per la quinta volta consecutiva la campionessa azzurra di getto del peso ha trionfato ai Mondiali di atletica paralimpica, nella categoria F11. Un titolo che va ad aggiungersi anche agli ori vinti alle Olimpiadi di Londra e Rio de Janeiro e che testimonia per l'ennesima volta come la 35enne atleta napoletana sia una campionessa con pochi eguali al mondo.

Legnante, che in questa edizione dei Mondiali in corso a Parigi aveva già vinto la medaglia di bronzo nel lancio del disco, si è imposta con la misura di 15 metri e 55 centimetri, superando l'uzbeka Safiya Burkhanovac (argento con con 13,72) e la cinese Zhao Yuping (bronzo con 12,78).

Grandissima la gioia della campionessa partenopea dopo aver portato a casa l'ennesimo trionfo di una carriera strepitosa. "La medaglia è tutta per me. Se sono qui è perché ho ancora voglia, due anni fa a Tokyo è stato un passaggio a vuoto (in quei Giochi Olimpici vinse ‘solo' l'argento, ndr). Il peso è la mia gara, ci tengo più del disco e si vede. Doveva andare così. Sono cinque ori e diventano sei, se contiamo la vittoria nel disco di Dubai".

Assunta sa di essere un'icona del movimento paralimpico ed è intenzionata ad andare avanti: "Non mi considero un idolo, forse dire un punto di riferimento è meglio – spiega – ma io voglio essere soltanto uno stimolo per quelle giovani o per quelle che ci sono già. Io ancora riesco a fare bene quello che faccio, sono contenta di essere tornata a certe misure e fino a quando arrivo in pedana con le mie gambe, mi vedrete sempre qui".

Grazie all'oro vinto dalla Legnante, che è la capitana della nostra spedizione ai Mondiali di Parigi, il bottino della nazionale italiana in questi Mondiali paralimpici sale a quattro medaglie d'oro, una d'argento e tre di bronzo.