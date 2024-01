Le scarpe magiche di Kiptum finiscono esaurite in 2 minuti nel mondo: rispuntano a 700 euro su eBay La Nike ha messo in vendita giovedì il modello Alphafly 3, quello usato da Kelvin Kiptum quando ha realizzato il record del mondo della maratona. Quelle scarpe sono andate a ruba. Nell’arco di poche ore sono andate tutte esaurite, e qualcuno tra quelli che le aveva acquistate le ha rimesse in vendita a cifre enormi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Kelvin Kiptum lo scorso mese di ottobre ha realizzato il record del mondo nella maratona maschile. Vincendo a Chicago il keniota ha scritto la storia dell'atletica chiudendo i 42 chilometri e 195 metri in 2 ore e 35 secondi. Mai nessuno era riuscito a realizzare un tempo così basso. Giovedì scorso la Nike, che fornisce le scarpe al maratoneta, ha messo in vendite lo stesso modello che Kiptum ha usato quel giorno e quelle scarpe sono andate a ruba. Rapidissimo sold out per quel modello, e c'è addirittura chi li ha messe in vendita online per una cifra che si avvicina già ai 700 euro.

Le nuove scarpe della Nike, quelle che ha indossato Kelvin Kiptum quando ha frantumato il record del mondo della maratona maschile sono andate esaurite pochi minuti dopo essere state messe in vendita. Le scarpe, che si chiamano Alphafly 3, sono finite sullo shop online della casa americana giovedì mattina al prezzo di 330 euro e nell'arco di un paio di minuti tutti i modelli disponibili sono stati acquistati. Probabilmente è record.

Fiutato l'affare, c'è stato chi tra quelli che le aveva comperate che ha deciso di rivenderle. Un utente su eBay ha scritto: "Chi vuole può comprarle subito" per circa 700 euro, praticamente più del doppio della cifra pagata. C'è un motivo, oltre al record del mondo frantumato da Kiptum, per cui queste scarpe sono andate letteralmente a ruba.

Queste scarpe sono state realizzate con materiali ultraleggeri rinforzati dal carbonio all'interno di una speciale schiuma reattiva. In questo modo i corridori trattengono l'energia e hanno più facilità nella falcata.

Non deve stupire che siano andate velocemente a ruba le scarpe di Kiptum. Perché già in passato quando Tigist Assefa aveva vinto la Maratona femminile di Berlino era accaduta la stessa cosa con le sue Adizero Adios Pro 1 della Adidas. Pare chiaro che al giorno d'oggi le scarpe possano svolgere un ruolo fondamentale nella maratona, ma va da sé che bisogna essere dei campioni veri come Kiptum per realizzare il record del mondo. L'atleta classe 1999, vincitore pure a Londra lo scorso anno, è il favorito per la maratona dei Giochi di Parigi 2024.