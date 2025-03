Larissa Iapichino si scioglie con Fiona May: “Sto per svenire mamma”. Le aveva fatto una promessa

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il primo pensiero di Larissa Iapichino dopo la vittoria della medaglia d'oro è stato subito alla mamma Fiona May che era lì sugli spalti per sostenere la figlia. Le aveva fatto una promessa ed è riuscita a mantenerla portandosi a casa l'oro agli Europei Indoor di Apeldoorn, addirittura superando i 3 centimetri la misura con cui l'ex atleta vinse lo stesso titolo nel 1998.

Iapichino non ha soltanto eguagliato la medaglia della madre, ma l'ha addirittura migliorata togliendosi una soddisfazione gigantesca. 27 anni dopo l'impresa di May è lei a fregiarsi del titolo più importante in una serata bellissima per tutto lo sport azzurro e alla fine non poteva che festeggiare con un abbraccio arrivato dalla sua più grande sostenitrice.

La promessa di Larissa Iapichino a Fiona May

L'ombra della madre non è mai stata un problema per la lunghista italiana che nella sua giovane carriera ha già vinto titoli importanti. L'ultimo è il titolo europeo indoor ad Apeldoorn 2025, esattamente 27 anni dopo la medaglia d'oro di Fiona May vinta a Valencia nel 1998: in quell'occasione l'ex lunghista trionfò con 6.91 e mai avrebbe immaginato vedere la figlia addirittura migliorare quel punteggio.

Iapichino però ci è riuscita e si è portata a casa l'oro con la misura di 6.94 piazzata al terzo tentativo e alla fine si è lasciata andare all'abbraccio con la madre che la aspettava. Con le lacrime agli occhi ha spiegato che le aveva fatto una promessa: "Mamma (Fiona May, ndr) è qui, ha vinto questo oro nel ’98 a Valencia con 6,91 e le avevo promesso che avrei fatto una misura migliore della sua. Sono tanto stanca ma anche molto fiera di me". Poi è andata di corsa da lei urlando "sto per svenire", in preda alla grande gioia per il risultato appena ottenuto. Le due si sono lasciate andare a un lungo abbraccio emozionante che chiude la serata perfetta.