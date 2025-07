L’addio emozionante di Dustin Poirier alle MMA: chiude una carriera straordinaria con una sconfitta

Poirier ha salutato il mondo della MMA in lacrime nell’ultimo match contro Holloway: a 36 anni si ritira in Louisiana dopo una carriera lunga 14 anni.

Sulle note di My Way gli occhi di Dustin Poirier di ventano lucidi: è l'uscita di scena di una carriera leggendaria, chiusa questa notte con la sconfitta contro il rivale di sempre Max Holloway. Non il miglior modo di dire addio, ma il saluto dei tifosi in Louisiana è stato toccante. Lo statunitense ha scelto il palco di casa sua per combattere un'ultima volta e chiudere la trilogia contro il suo avversario, vincente per la prima volta nei loro incontri.

A 36 anni il lottatore ha deciso di ritirarsi dal mondo delle MMA e di mettere fine alla sua lunga avventura in questa disciplina chiudendo il cerchio proprio dove ha cominciato a muovere i primi passi. Per i tifosi è stato un momento emozionante e anche Poirier non è riuscito a trattenere le lacrime prima di abbandonare l'ottagono per l'ultima volta.

Poirier si ritira dalle MMA a 36 anni

L'annuncio era stato dato diverse settimane fa, quando aveva comunicato che sarebbe sceso di nuovo sul ring contro Holloway per la terza volta: Poirier aveva alle spalle due vittorie, nei pesi piuma nel 2012 e nei pesi leggeri nel 2019, ma per l'ultimo match della sua carriera è uscito sconfitto e pieno di emozione. The Diamond non ha dato peso al risultato perché attorno a lui stava accadendo qualcosa di molto più importante con il saluto del pubblico che lo ha acclamato per l'ultima volta.

Il lottatore ha posato i guanti visibilmente commosso, con le lacrime agli occhi, mettendo la parola fine a un'avventura straordinaria. Ha lasciato un segno importante in questa disciplina sia dentro che fuori dal ring, specialmente con le iniziative benefiche che ha portato avanti negli anni assieme a sua moglie. Per tutti i tifosi è stato indimenticabile e i suoi 14 anni di carriera lo hanno trasformato in una vera leggenda e nella storia resterà sempre il record inconfondibile di 30 vittorie, 10 sconfitte e 1 no contest.