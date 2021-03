"Gli atleti transgender faranno morire lo sport femminile". Fanno discutere le parole pronunciate da Donald Trump nel corso della conferenza dei conservatori americani (Cpac) ad Orlando, in Florida. L'ex Presidente americano, nel suo primo discorso importante da quando ha lasciato l'incarico, ha definito le atlete transgender come dei "maschi biologici" che distruggono i record segnati nei vari sport femminili.

Parole forti pronunciate probabilmente in riferimento alla politica di Joe Biden che spinge nella direzione di espandere le protezioni nei confronti della comunità Lgbtq (una sigla usata per indicare collettivamente la comunità Lesbica, Gay, Bisessuale e Transgender). "Distruggono gli sport femminili" ha tuonato Trump, sottolineando come le donne abbiano dovuto lavorare tanto per raggiungere un certo tipo di risultati. “I record che hanno resistito per anni e decenni vengono ora distrutti con facilità – ha detto Trump – Se questo non viene cambiato, lo sport femminile come sappiamo morirà e finirà".

Trump ha ricevuto un enorme giro di applausi e risate che provenivano direttamente dal pubblico del CPAC durante quella parte del suo discorso. "Penso che sia assurdo quello che sta succedendo – ha proseguito Trump – dobbiamo proteggere l'integrità dello sport femminile". L'ex Presidente degli Stati Uniti ha inoltre proseguito nel suo discorso, ricordando come le atlete in questo momento siano furiose a riguardo: "In questo momento sono costrette a competere contro chi è nato biologicamente maschio". Negli States stanno facendo molto discutere in questo momento le frasi sessiste contro i transgender pronunciate da Trump. L'aspetto che fa più specie, è legato soprattutto all'alto numero di applausi e di risate che hanno accompagnato le parole dell'ex Presidente nel corso della conferenza.