La vita di Simone Biles dopo le Olimpiadi da record: una linea d’abbigliamento e un tour in America

Simone Biles è una delle più grande ginnaste della storia, ma in assoluto è una delle più grandi sportive di ogni tempo. A 27 anni ha riscritto la storia del suo sport alle Olimpiadi di Parigi, dove ha vinto quattro medaglie, tre d'oro. In attesa di capire se ci sarà pure a Los Angeles ha un po' staccato dal suo sport ed ha dato il là a nuove attività.

In questo 2024 Simone Biles è stata anche protagonista di un bel documentario di Netflix, nel quale ha parlato della sua carriera, che ha un prima e un dopo. Nella seconda parte, messa in onda lo scorso ottobre, ha parlato dei suoi problemi: "Ho dovuto combattere i demoni giorno dopo giorno durante l'allenamento" e di quanto fatto dopo Tokyo: "Sono sempre stata all'altezza dell'occasione. E ora posso permettermi di guardarmi indietro".

I record di Simone Biles, che a Parigi 2024 ha vinto 7 medaglie

In quel documentario ha mostrato tutta sé stessa. E ora sono in tanti a conoscerla meglio, pure per le attività extra sportive, che sono parecchie. Tre ori e quattro medaglie a Parigi. In totale 7 ori e quattro medaglie alle Olimpiadi, 23 medaglie d'oro (!) ai Mondiali. Con una sfilza di record pazzeschi a corredo. Medaglie e vittorie conquistate anche prima o dopo aver vissuto vicissitudini davvero pesanti, sia in ambito familiare che sportive, prima ancora dei ‘twisties' di Tokyo. Ora è tutto passato, non solo grazie alle vittorie e la vita di Biles in questi ultimi mesi è cambiata parecchio.

Il trionfo di Parigi, poi il Tour in America

Ai Giochi di Parigi non sapeva cosa sarebbe successo, alla vigilia disse: "A 27 anni sono spaventata, mi sento vecchia per la ginnastica, ho paura". È stato un trionfo. A Los Angeles nel 2028 la vorrebbero tutti, lei ha tempo per decidere. Per ora di questo non se ne preoccupa e Simone Biles in questi mesi sta vivendo un processo di decompressione svolgendo diverse attività. In primis ha preso parte al Gold Over America Tour, uno spettacolo che l'ha portata in 32 città americane. Oltre 180 mila biglietti venduti per degli spettacoli che avevano sia intrattenimento pop che ginnastica, con un guadagno di 19,3 milioni di dollari.

La linea d'abbigliamento e il ristorante con il suo nome

Ma gli interessi di Biles sono molteplici. Intanto ha partecipato alla progettazione di un body per il marchio di abbigliamento da ginnastica GK Elite. Grazie anche alle vendite della linea di abbigliamento basate sulla sua immagine l'americana ha guadagnato solo nel 2024 11 milioni di dollari. E nel 2025 in suo onore verrà aperto un ristorante a tema nell'aeroporto George Bush di Houston. E nel mezzo fa il tifo per il marito Jonathan Owens, stella della NFL dei Chicago Bears. Tutto in attesa di capire se ci sarà ai Mondiali di Ginnastica di Giakarta (tra quasi un anno) e ai Giochi di LA. Il suo motto è un classico ed apre a ogni soluzione: "Mai dire mai", frase che calza a pennello per ogni grande campione.