Brie Clark incredula dopo aver replicato il salto impossibile di Simone Biles: le mostrano un messaggio Brie Clark riesce nell'impresa di emulare il salto impossibile di Simone Biles e poi riceve un messaggio. La ginnasta non può credere ai suoi occhi: "Allora sa che esisto".

A cura di Fabrizio Rinelli

Brie Clark non poteva credere ai suoi occhi quando sullo smartphone ha visto il commento di Simone Biles al suo incredibile record. Dopo 12 anni di attesa infatti, una ginnasta ha replicato il "Biles 1", uno dei salti più iconici di Simone Biles, la campionessa americana. Impresa centrata proprio da Brie Clark, atleta dell'Università Clemson, che ha eseguito con successo il doppio avvitamento con mezza torsione durante l'esibizione contro la Texas Woman's University e l'Università del New Hampshire.

Così come per tante ginnaste americane e mondiali, anche per Brie Clark la figura di Simone Biles è sempre stata una fonte di ispirazione. L'estasi per il risultato raggiunto è stata tanta e tutte le proprie compagne hanno festeggiato al meglio questo traguardo raggiunto. Ma poco dopo è accaduto qualcosa di impensabile quando la stessa Simone Biles ha commentato il risultato su Instagram, scrivendo: «Congratulazioni! Un modo perfetto per celebrare la chiusura del mese della Black History». La reazione di Brie Clark è stata di enorme entusiasmo ed incredulità.

Simone Biles commenta il suo risultato sui social

Simone Biles ha commentato due volte, facendola sentire riconosciuta e apprezzata ma soprattutto valorizzato dopo quanto visto in pedana: "Simone ha commentato due volte. Sa che esisto!!" urla Brie dopo aver letto i commenti. La sua espressione facciale parla da sola. La Clark chiama anche le sue compagne per mostrarle quel messaggio, chiede conferma anche loro se quello non fosse solo un sogno. Eseguire d'altronde il doppio avvitamento con mezza torsione è un qualcosa che difficilmente riesce ma Brie evidentemente aveva studiato al meglio dalla Biles.

Il video della sua reazione è diventato immediatamente virale. In tanti nella sua reazione hanno potuto vedere il sogno di tante ragazze che nella ginnastica sognano di emulare le gesta, i trionfi e i successi della stessa Simone Biles che nelle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 è riuscita a vincere tre medaglie d'oro e un argento. Un successo che sembra essere un punto di partenza per la Clarke che resta con i piedi per terra consapevole però di aver raggiunto un discreto risultato arrivando al pari della più grande.