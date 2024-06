video suggerito

La serata alcolica di Tyson Fury finisce male: portato fuori dal pub in condizioni pietose Un video mostra la situazione spiacevole in cui s'è trovato l'ex campione dei pesi massimi di boxe. Fury non si regge in piedi, esce carponi dal locale e sbatte con la testa contro un palo.

Vedere ridotto Tyson Fury in quel modo, barcollante e a stento capace di restare in piedi, si fatica a pensare che sia proprio lui, uno dei più forti pugili al mondo. Una montagna di muscoli ridotta in ginocchio, finita sul marciapiede all'esterno di un pub che quasi non riesce a rialzarsi perché "ha bevuto qualche bicchiere di troppo".

L'ex campione iridato britannico dei pesi massimi, che il mese scorso ha perso il titolo nella sfida contro Oleksandr Usyk, è stato il protagonista di un episodio e una situazione spiacevoli, che hanno fatto molto rumore. Alcuni video condivisi sui social – compreso uno del tabloid The Sun – racconta nel dettaglio cosa è successo in quei momenti: prima che il contesto nel bar di Morecambe (nel Lancashire) degenerasse, un paio di addetti alla sicurezza si sono avvicinati a lui, lo hanno preso sotto le braccia e lo hanno convinto ad abbandonare il locale senza fare troppe storie.

È tutto finito lì, nulla è avvenuto all'interno, non ci sono state scaramucce né momenti di tensione. Ma una volta fuori l'immagine offerta da Fury, 35enne combattente di successo, che ha un patrimonio di quasi 400 milioni di euro, è stata impressionante. Il boxeur ha sbandato e sbattuto la testa contro un lampione e s'è accasciato per terra. Non ha perso i sensi ma appariva palesemente stordito e in difficoltà.

La serata s'è conclusa nel peggiore dei modi nonostante fosse cominciata con ben altri auspici: Fury aveva offerto da bere ad amici e fan ma deve aver alzato un po' troppo il gomito, abbassando la guardia per qualche bicchiere di troppo.

Una persona molto vicina all'ex campione dei pesi massimi ha rivelato che il pugile non beveva da più di un anno e, a giudicare da come sono andate le cose, l'effetto è stato devastante: "Ne ha bevuti un paio (bicchieri, ndr) di troppo e non si sentiva neanche troppo bene".

A ridimensionare il fatto e a spendere parole buone nei confronti di The Gipsy King (è il soprannome di Fury) è stato DJ Scott Shearing. "Tyson è una leggenda – ha scritto sui social -, è un multimilionario eppure è ancora proprio come te e me. Esce a fare shopping, proprio come te. Va al pub proprio come te, magari si ubriaca proprio come te. Capisco che sia un personaggio pubblico ma è solo umano".

La disavventura di Fury arriva dopo circa un mese dalla sconfitta contro Usyk nella sfida che metteva in palio il titolo mondiale dei pesi massimi. S'è detto pronto a prendersi la rivincita, cerchiando in rosso sul calendario la data del 21 dicembre.