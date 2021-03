La Nations League di Volley 2021 maschile e femminile è stata assegnata all'Italia. Ad ospitarla sarà la Riviera Adriatica, nello specifico la città di Rimini, che dovrà gestire un evento importante dal 25 maggio al 27 giugno. Il torneo vedrà coinvolte ben 32 nazionali di cui 16 femminili e 16 maschili. L'annuncio è arrivato direttamente tramite la FIVB che ha specificato come questa manifestazione sarà organizzata in una bolla sicura per poter garantire a tutti agli atleti di competere in totale sicurezza e consentire ai milioni di spettatori di assistere allo spettacolo del volley ai massimi livelli.

Saranno dunque garantite tutte le contromisure per ridurre significativamente il rischio di trasmissione del virus COVID-19. All’interno della bolla saranno svolti test frequenti e saranno adottate rigorose misure di sicurezza sanitarie e igieniche, seguendo una serie di protocolli che verranno diramati a breve. La competizione femminile si giocherà dal 25 maggio al 20 giugno, quella maschile invece partirà il 28 maggio per terminare poi il 23 giugno. In entrambi i tornei saranno le prime quattro nazionali a qualificarsi alle Finali della VNL 2021.

Come si svolgerà il la Nations League di Volley 2021 a Rimini

Il torneo sarà strutturato in modo ben preciso con le squadre che si sfideranno in un formato round robin con ben 15 partite da giocare per squadra tra il 25 maggio e il 20 giugno per l'evento femminile e dal 28 maggio al 23 giugno per quello maschile. Le semifinali e le finali femminili si terranno invece il 24 e 25 giugno mentre quelle maschili il 26 e 27 giugno. Saranno quasi 32 giorni di pura passione sportiva per un totale di 124 partite per il torneo maschile e 124 per quello femminile.

L'evento fino al 2019 veniva solitamente svolto in maniera itinerante, ovvero come accadrà per il prossimo Europeo di calcio. In questo caso invece, specie dopo l'annullamento dell'edizione 2020 in seguito all'emergenza sanitaria mondiale, l'FIVB ha deciso di cambiare radicalmente il format per poter garantire la sicurezza a tutti gli atleti. L'Italia ha avuto la meglio su altri 6 Paesi che avevano espresso la volontà di ospitare una delle manifestazioni più importanti per il volley.