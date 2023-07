La morte misteriosa del bodybuilder 29enne: va a pesca, annega in un lago poco profondo Il corpo dell’ex campione di Romania affiorava dalle acque di un lago dove si era recato con un amico. L’esecuzione di un’autopsia chiarirà se soffriva, o meno, di eventuali patologie cardiache e quale ne fosse la causa.

il bodybuilder, Cătălin Ştefănescu, morto durante una battuta di pesca in circostanze misteriose.

In quel punto del Lago Lazuri, contea di Dambovita in Romania, il fondale è abbastanza basso, quasi non arriva a un metro. Ecco perché la morte per annegamento del bodybuilder 29enne, Cătălin Ştefănescu, ha lasciato spiazzati la polizia accorsa su luogo della tragedia, i familiari e gli amici della vittima. Il suo corpo galleggiava quando è stato ritrovato ma nessuno riesce a farsi una ragione di quella sciagura. Cosa può aver stroncato la vita dell'ex campione nazionale della categoria 80 kg? Com'è possibile che sia rimasto sopraffatto dall'acqua? Ha avuto un malore fatale oppure è stato soffocato?

Ipotesi, quest'ultima che non prende piede, tant'è che le circostanze del decesso (al momento) restano misteriose, incomprensibili e inspiegabili. Per questo motivo l'esecuzione di un'autopsia chiarirà se soffriva, o meno, di eventuali patologie cardiache e quale ne fosse la causa. Ştefănescu, sposato e padre di una bimba, molto noto nella comunità locale di Târgovişte, si era recato in quel luogo assieme a un amico per una battuta di pesca, non aveva lamentato alcun tipo di sintomo. Stava bene in apparenza.

L’uomo aveva meno di 30 anni, era stato campione nazionale di Fitness e Bodybuilding sopra gli 80 kg.

Le indagini e i riscontri forensi faranno luce su cosa è accaduto al personal trainer che era solo quando s'è verificata la sciagura. La persona che lo accompagnava si era allontanata per un po' e, una volta tornata, ha effettuato la macabra scoperta. Non è servito nemmeno l'arrivo sul posto di uno staff medico, il personale dell'ambulanza ha potuto solo appurare il decesso dell'uomo.

Stefanescu, che ha rappresentato la Romania nella categoria Classic Bodybuilding sopra i 180 cm, si è classificato primo negli 80 kg al Campionato Nazionale di Fitness e Bodybuilding. Aveva chiuso con il mondo delle competizioni ma era rimasto nell'ambito delle palestre come istruttore. La sua morte è stata sconvolgente.

Chiuso con il circuito delle gare, Stefanescu è divenuto un personal trainer.

"Non ci sono parola per esprimere dolore in questo giorno triste per tutti – ha ascritto un amico, Lulian Nedelcu -. Faccio questo post facendo appello a tutti coloro che conoscevano Catalin e anche a coloro che vogliono aiutare la sua famiglia in questi tempi difficili e offrire un piccolo aiuto finanziario". Tanti i messaggi di cordoglio e di sgomento per la bruttissima notizia che s'è diffusa nella comunità: "A breve avresti festeggiato il tuo compleanno – è uno dei messaggi a lui dedicati -, il tuo sole è tramontato troppo presto. Che Dio ti accolga tra i suoi angeli!".