La mamma con due figli avversari nel Super Bowl: ha trovato il modo più dolce per tifare entrambi “La mamma c’è sempre”, è la frase iconica per raccontare un aspetto molto toccante del Super Bowl. La signora Kelce aveva il cuore diviso a metà, in campo c’erano i figli Trevis e Jason che si sono abbracciati a fine match. “Vaf****lo… complimenti. Adesso va a festeggiare, fratello”.

"La mamma c'è sempre". La frase scelta dal sito ufficiale della NFL scandisce la finale numero 57 del Super Bowl. Per la prima volta nella storia, si affrontavano due fratelli giocatori: Travis Kelce indossava la casacca dei Kansas City Chiefs che hanno conquistato il titolo e battuto (38-35) i Philadelphia Eagles tra le cui fila c'era il fratello maggiore Jason.

Al termine dell'incontro i due fratelli hanno condiviso un momento fantastico che non poteva passare inosservato tale era l'attenzione: si sono abbracciati, hanno sussurrato qualcosa e scambiati i complimenti. Lo hanno fatto nel gergo del campo e della battaglia appena conclusa, quando l'adrenalina è ancora in circolo e non la smorza nemmeno la delusione per la sconfitta.

Lo hanno fatto guardandosi negli occhi e dicendosi tutto con sincerità, come accade tra sangue dello stesso sangue che al termina di una scazzottata trovano la forza di riderci sopra. "Vaf****lo… complimenti. Adesso va a festeggiare, fratello". Ha detto Jason che ha stretto il fratello, gli ha dato una pacca sulla spalla e poi lo ha lasciato a prendersi la gloria meritata del momento.

Sono passati 28 anni da quella foto che li vedeva ragazzini e felici in compagnia della madre, che nei giorni scorsi l'ha condivisa sui social network mostrando con orgoglio l'affetto indistinto per entrambi. Mai avrebbero immaginato che quasi 30 anni più tardi la loro famiglia si sarebbe ritrovato coi riflettori dell'America addosso per la singolare sfida.

Donna Kelce aveva il cuore diviso a metà, sapeva già che avrebbe dovuto consolare uno dei due come solo una mamma sa fare: senza parole ma con lo sguardo, abbandonandosi a un gesto semplice e carico d'affetto come un abbraccio. Quella di una madre resterà per sempre unico.

La signora è entrata in campo per consolare Jason che era a capo chino. "Hey mamma…", le parole del suo ragazzo dal quale è corsa per essergli accanto in quel momento durissimo prima di stringere anche l'altro figliolo, sommerso dai coriandoli e visibilmente commosso per celebrare il grande successo.

Allo stadio la mamma più famosa degli States nella settimana che ha preceduto il Super Bowl s'era presentata coj un outfit particolare: la sua giacca, la sua borsa e persino le scarpe da tennis avevano i colori di ciascuna delle squadre dei suoi figli.

"Kelce Bowl", così era stata ribattezzata quella partita. Era accaduto anche per l'edizione risalente a dieci anni fa ma allora John e Jim Harbaugh erano head coach dei San Francisco 49ers e dei Baltimore Ravens che si affrontarono nel match definito "Harbaugh Bowl". Spettacolo puro anche questo.