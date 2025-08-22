La lezione di Velasco sull’Italvolley che vince sempre: “Guardate cosa fanno le ragazze a fine gara”

L’esordio vincente ai Mondiali di Volley dell’Italia femminile hanno esaltato il ct Julio Velasco, che a fine gara ha dato una lezione a tutti: “Orgoglioso di quanto visto in campo ma soprattutto di ciò che hanno fatto a fine partita. Questo io lo chiamo umiltà e rispetto”

L'Italia femminile di volley è una autentica macchina infernale di vittorie. Le ragazze guidate da Julio Velasco da 30 partite a questa parte conoscono solamente un verdetto: il successo. Una serie impressionante che non sembra arrestarsi e che dopo aver strabiliato tutti vincendo a mani basse la Volley Nations League, ora stanno prendendosi la scena anche ai Mondiali che si stanno disputando in Thailandia, dove la nostra nazionale è tra le indiscusse favorite. E dopo il 3-0 rifilato all'esordio alla Slovacchia, Julio Velasco ha regalato perle di saggezza su come si impara a vincere: "Orgoglioso di quanto hanno fatto in campo, ma ancora di più per ciò che ho visto a fine gara. Esultavano come se avessero battuto il Brasile: così si vince, restando umili e rispettando ogni avversario"

L'Italia straccia la Slovacchia al debutto nei Mondiali in Thailandia

Il debutto iridato da parte della Nazionale italiana di volley femminile si è concluso come tutti si aspettavano: una netta vittoria sulla Slovacchia, selezione di caratura inferiore e che dopo una iniziale resistenza ha ceduto sotto i colpi di Egonu e compagne guidate da una perfetta Orro in regia. Tutto ok, come da copione, in attesa delle altre due sfide che attendono l'Italia con Cuba e Belgio per completare il Girone B nel quale si proverà in tutti i modi di restare in vetta solitaria per avere un percorso ancor più agevolato nella fase ad eliminazione diretta.

Velasco dà lezione d'umiltà: "Il rispetto per l'avversario si vede nell'esultanza per la vittoria"

Intanto, Julio Velasco sorride e si gode l'ennesima conferma della sua Italia, un gruppo che ha saputo riaggiustare e ricostruire dal nulla dopo il flop, tra dissapori e polemiche, quando raccolse ciò che rimaneva dalla gestione di Davide Mazzanti, post Olimpiadi 2024. In pochi mesi la Nazionale ha ritrovato entusiasmo, risultati e soprattutto un approccio vincente che lo stesso Velasco a fine vittoria contro la Slovacchia spiega. In una lezione da manuale dell'allenatore perfetto: "Sono orgoglioso di quanto visto in campo, ma ancora di più di ciò che ho visto a fine gara. Guardate le ragazze cosa hanno fatto" ha spiegato ai microfoni Rai. "Hanno esultato come se avessero battuto il Brasile, non dando nulla per scontato. E' questo che io chiamo umiltà e rispetto per l'avversario, è così che si continua a vincere: ogni volta è la prima volta e va festeggiata per rispetto di chi hai avuto di fronte con la consapevolezza di sapere di essere una squadra forte ma soprattutto rispettare tutti".

Italia di Velasco tra le favorite ai Mondiali di Volley: "Dovremo crescere nel gioco"

Parole e musica per una Nazionale che non conosce altro risultato se non la vittoria: sono salite a 30 le partite consecutive dell'Italia che si è laureata fresca vincitrice in VNL e che sta provando a prendersi i Mondiali: "Era chiaro che all'inizio ci sarebbe stata difficoltà, la Slovacchia è partita bene perché tutti vogliono battere le squadre più forti come siamo noi" ha poi spiegato Velasco, rileggendo la partita. "Alla fine però abbiamo vinto noi. Mentalmente siamo pronti poi dovremo crescere ancora nel gioco perché così non basta, il Mondiale è molto lungo".