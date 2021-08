La giornata pazzesca di Talakhadze: tre record mondiali in sei ore alle Olimpiadi Il georgiano Talakhadze ha firmato tre record mondiali nelle finali di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il classe 1993, che aveva già vinto la medaglia d’oro a Rio de Janeiro, ha bissato il primo posto sul podio e ha stabilito il primato mondiale di categoria nello slancio con 223kg, nello strappo con 265kg e nel peso complessivo con 488kg.

A cura di Vito Lamorte

L'unico modo per non far vincere Lasha Talakhadze probabilmente è quello di dargli l'orario o il giorno sbagliato della gara della sua disciplina. Il sollevatore georgiano ha replicato la medaglia d’oro del 2016 a Rio de Janeiro nella categoria +109 kg ma alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha fatto anche di più, si è spinto oltre e ha stupito tutti: l'atleta classe 1993 di Sachkhere ha chiuso le gare stabilendo un record mondiale con un sollevamento di 223 kg nello slancio e ha firmato anche un altro primato con di 265 kg nello strappo. Un peso complessivo di 488 kg, record mondiale anche quest'ultimo. Potremmo ribattezzare Lasha come "l'uomo che ha stabilito tre record mondiali in un giorno".

La prestazione del 27enne è stata incredibile perché ha effettuato tre sollevamenti consecutivi e non ha perso nessuno dei suoi sei tentativi, ha stabilito nuovi record olimpici ad ogni alzata e ha battuto quelli erano già suoi record: Talakhadze ha vinto tutte le principali competizioni a cui ha partecipato da quando è tornato dopo la squalifica per doping nel 2015 e a questi record olimpici vanno aggiunti anche cinque titoli europei. Dominio totale.

Il 27enne supermassimo si è dimostrato così superiore ai suoi concorrenti che non ha nemmeno iniziato a fare i suoi tentativi di snatch e clean and jerk finché tutti gli altri non avessero completato i loro. Appena si è preso la scena ha messo le cose in chiaro nello strappo, entrando in pedana e spingendosi subito a 223 kg: dopo sono stati solo primati su primati. Alle spalle di Lasha si è piazzato l’iraniano Ali Davoudi (200 kg) e l’egiziano Man Asaad (190 kg). Già nello slancio il georgiano aveva lasciato le briciole ai rivali, piazzando 245 kg nella misura di ingresso, e poi ha allungato fino a 265 kg: poche ore per tre record mondiali.

Lasha Talakhadze ha voluto ringraziare i suoi allenatori per gli obiettivi raggiunti perché "stanno facendo di tutto e mi stanno dando la forza per andare nella giusta direzione" e ha affermato che vuole essere protagonista anche a Parigi: "Sarà ovviamente uno dei miei obiettivi stabilire il maggior numero possibile di record, per questo parteciperò ai Giochi Olimpici di Parigi".