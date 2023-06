La foto del quaterback cacciatore, posa con il cadavere di un orso nero: “Che barbara assurdità” Carson Wentz, giocatore della NFL americana, aveva un sogno da realizzare: cacciare e uccidere un orso nero. Ha documentato tutto su Instagram suscitando critiche molto aspre per immagini e frasi a corredo di quell’avventura.

Carson Wentz, il quaterback cacciatore posa accanto al cadavere dell’orso.

Nella bucket list (lista dei desideri) di Carson Wentz ce n'era uno in particolare: uccidere un orso nero. Fatto… a giudicare dalla foto e dal messaggio a corredo che hanno alimentato forti polemiche per quello scatto definito da molti dei suoi follower una "barbara assurdità" anche alla luce delle parole usate dal 30enne quaterback della NFL per suggellare quel suo momento di gloria, il compimento di qualcosa che s'era ripromesso di fare e portare a termine.

Il giocatore della NFL documenta sui social le sue battute di caccia.

La sua passione per la caccia (che documenta sul profilo Instagram con altri scatti di battute precedenti) lo ha spinto fin lassù a Nord Ovest. "Ho avuto l'opportunità di avvistare e inseguire l'orso nero in uno dei nostri nuovi posti preferiti sulla terra: l'Alaska! Viaggio incredibile e un animale incredibile!", è la definizione di quell'esperienza messa a mo' di visto nella sua agenda con tanto di immagini nelle quali appare sorridente vicino alla carcassa dell'animale. Indossa una tuta mimetica, impugna arco e freccia con la fierezza di chi ha braccato, catturato e ammazzato la preda.

Wentz ha fatto nulla di illegale perché nello Stato dell'Alaska la caccia all'orso nero in Alaska è lecita a patto che, in base alle norme del Dipartimento della pesca e della selvaggina, si abbiano licenze speciali "per cacciare sia orsi neri che bruni – grizzly". Ma la scelta di condividere il trionfo della sua avventura ha suscitato critiche fortissime.

Di dubbio/cattivo gusto l'immagine ma secondo gli utenti che seguono la sua pagina lo è stata anche la frase che ha scelto per suggellare quel momento. Era proprio necessario? È la riflessione che accomuna molti di loro.

"Dici che è un animale incredibile e lo uccidi? Ma che senso ha?", è uno dei commenti che biasimano il quaterback. Qualcun altro è stato anche più duro: "Cos'è questa barbara assurdità? Smetti di seguire questo pagliaccio". E ancora: l'orso "era un animale così straordinario che hai sentito il bisogno di ammazzarlo e poi posare col suo cadavere".

Secondo quanto riportato dal sito americano insider.com, che cita fonti del Department of Fish and Game, gli orsi neri sono "la specie più numerosa di orsi nordamericani" e considerata di "minore preoccupazione" rispetto ad altre maggiormente minacciate inserite in una graduatoria dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.