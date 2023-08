La favola di Simone Biles non conosce confini: infranto un record che resisteva dal 1933 Simone Biles continua a sorprendere con nuovi entusiasmanti prove in pedana. Ha conquistato il suo 8° titolo nazionale infrangendo un primato che resisteva da 90 anni. E punta sempre più decisa ai Giochi di Parigi 2024.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo l'annuncio e il suo ritorno in pedana Simone Biles non finisce mai di stupire il mondo della ginnastica e dello sport. La campionessa, già la più decorata nella storia degli Stati Uniti, ha vinto il suo ottavo titolo nazionale a San José in California e ha battuto un record storico, che resisteva dal lontano 1933 e che era detenuto da Alfred Jochim.

Biles a 26 anni ha così aggiunto l'ennesimo titolo nazionale, del 2023, a quelli vinti nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2021, diventando con l'attuale, la ginnasta più anziana ad aver mai vinto il campionato nazionale statunitense. Biles ha vinto il titolo nazionale con un punteggio nelle due giornate di 118.450: venerdì ha conquistato un punteggio di 59.300 e domenica ha fatto seguito con un perentorio punteggio di 59.150.

Ora è la prima ginnasta americana a vincere otto titoli nazionali in totale, maschili o femminili ma a 26 anni compiuti, è diventata anche la donna più anziana a vincere il titolo. Tra le donne il record eratenuto da Linda Metheny-Mulvihill, che vinse a 24 anni nel 1971, tra gli uomini, da Alfred Jochim, con un primato che risale addirittura a 90 anni fa.

"È davvero sorprendente. Tutti qui credono in me e i miei compagni di squadra, i miei allenatori, la mia famiglia, tutti credono in me!" ha subito detto Biles alla NBC dopo aver ricevuto una standing ovation per il suo ennesimo straordinario risultato che l'ha vista davanti al proprio pubblico dare lezioni fi ginnastica. Esecuzioni pulite e perfette alla sbarra, poi al volteggio e infine alla trave. La sua routine in sala è stata impressionante, lasciando la folla quasi in silenzio mentre osservava.

Ha completato i suoi quattro esercizi in una prestazione a dir poco eccezionale confermando l'altissimo livello già mostrato all'inizio di agosto a Chicago, quando era tornata per la prima volta in pedana dai Giochi di Tokyo, del 2021. "Vorrei mantenere i miei obiettivi personali, sapere sempre a cosa punto. Sto cercando di agire in modo un po' diverso rispetto al passato e per il momento funziona", ha detto la campionessa americana che adesso punta direttamente ai Giochi di Parigi 2024, l'appuntamento clou che dovrebbe seguire però ad un altro momento che ne cadenzerà il decisivo rientro a livello internazionale, con i Campionati del mondo di Anversa, in programma dal 30 settembre all'8 ottobre di quest'anno.