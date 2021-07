"Il sogno olimpico mi è scivolato via dalle mani. Ma non mi arrendo: continuo a sognare, ai miei obiettivi di atleta non rinuncio". Larissa Iapichino non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di un infortunio riportato ai campionati italiani Assoluti di Rovereto: la figlia d’arte ha riportato una “distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco” e a dare la notizia del suo forfait per la ‘manifestazione dei cinque cerchi' è stata la stessa atleta con un comunicato sui suoi profili social.

Intervistata dal Corriere della Sera detentrice del record mondiale Under 20 indoor ha parlato dei momenti prima e dopo l'infortunio: "Dopo l’atterraggio del quinto salto, già zoppicavo un po’. Ho pensato a una piccola storta, ma dentro di me sentivo che il dolore era un po’ strano. A quel punto il babbo mi ha detto di non saltare più. Ma io sono testarda, è più forte di me. E in pedana c’era una certa confusione: il salto dell’avversaria nullo ma inizialmente dato buono, contestazioni, il tabellone che segnava una misura per cui sarei stata seconda. Insomma, ho scelto di fare l’ultimo salto, non avrei dovuto, ma dopo siamo tutti bravi a giudicare. Ho avvertito dolore dopo la fase di stacco, lì ho capito che era qualcosa di più di una semplice storta".

Sul suo stato attuale Larissa ha affermato: "Sono triste e amareggiata, però non mi butto giù. Cerco sempre di prendere il buono da ogni cosa, la vivo come un’esperienza che, a 18 giorni dal mio 19esimo compleanno, mi farà crescere. L’Olimpiade di Parigi è lontana solo tre anni: una motivazione in più per continuare a lavorare e migliorarmi".

Poche settimane fa il cambio di allenatore, da Gianni Cecconi a papà Gianni Iapichino. A chi le chiede l'opinione della madre Fiona May su questa decisione ha affermato: "Mamma non vuole entrare nelle mie questioni sportive, preferisce restarne fuori. Non ha avuto alcuna reazione".