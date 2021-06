Una bruttissima notizia per lo sport italiano in vista delle Olimpiadi di Tokyo: Larissa Iapichino non farà parte della squadra azzurra a causa di un infortunio riportati nei giorni scorsi ai campionati italiani di Rovereto. A riportare la notizia è stata la stessa atleta con un comunicato sui suoi canali social. Il problema rimediato agli Assoluti si è rivelato più serio del previsto per la campionessa azzurra: a Rovereto Larissa aveva vinto il secondo titolo assoluto nel lungo saltando 6,42.

La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e attualmente allenata dal padre Gianni Iapichino, ha comunicato che dopo il problema accusato sabato sera è arrivata la diagnosi in seguito agli accertamenti: "distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco". Un infortunio che mette fine al sogno olimpico della Iapichino. Larissa dovrà fare ulteriori esami per capire in che modo recuperare al meglio e per tornare a competere al suo livello. È arrivato anche il supporto del Team Italia sui social: "Forza Larissa, siamo con te!". Questa la comunicazione della giovanissima atleta: