video suggerito

La “Corsa dei camerieri” dura solo 2 chilometri ma è difficilissima: colpa dell’unica regola Le regole della ‘Course des Cafes’ sono semplici. I camerieri devono percorrere due chilometri, con un vassoio in una sola mano ma non devono correre né soprattutto far cadere cosa c’è all’interno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prossima estate a Parigi si disputeranno le Olimpiadi, l'evento più atteso dell'anno. Ma nelle strade di Parigi si è disputata una delle gare più particolari al mondo la storica ‘Course des Cafes‘, che la città delle luci ha recuperato, dopo tredici anni, in questo 2024 in vista proprio dei Giochi Olimpici. La prova, disputata per la prima volta nel 1914, si ispirava al tipico ‘bistrot' francese e che consiste in una corsa informale tra camerieri che devono rispettare una regola sola, ma ferrea.

Il vicesindaco di Parigi, Nicoals Bonnet Ouladj, ha parlato del rilancio di questa corsa che mira a promuovere l'eccellenza del servizio alla francese nei bistrot e nei caffè parigini, che fa parte del patrimonio culturale immateriale della città, come ha spiegato al Guardian. Una gara particolare, curiosa, che è nata oltre cento anni fa, ma che a causa di mancanza di sponsorizzazioni non si è disputata negli ultimi anni. Ma il passato è ormai alle spalle e le strade di Parigi hanno ospitato la prova, che è stata però ridotta nel chilometraggio, da 8 a 2.

Le regole ferree della "Corsa dei Camerieri"

Partecipano alla gara dei camerieri che corrono con un vassoio in mano. Quel vassoio contiene la colazione alla francese e cioè un bicchiere d'acqua, una tazza di caffè e un cornetto. In quei due chilometri i camerieri non devono correre e soprattutto non devono far cadere nemmeno una goccia né d'acqua né di caffè, né devono far cadere ovviamente il cornetto. Gara aperta a tutti: professionisti, apprendisti e camerieri part-time, con dei giudici inflessibili che hanno esaminato i vassoi al termine.

Leggi anche La Premier League cambia una regola in corsa: i raccattapalle non potranno più dare i palloni

I vincitori della gara femminile e di quella maschile

Nello storico quartiere di Marais i camerieri che hanno partecipato hanno dato vita a una prova molto intensa che ha visto vincere nella gara maschile Samy Lamrous, cameriere di La Contrescarpe, in 13 minuti e 30 secondi. Mentre in campo femminile si è imposta Pauline Van Wymeersch, in 14 minuti e 12 secondi. Per il loro il premio è stato lo stesso: dei biglietti per l'inaugurazione dei Giochi di Parigi 2024.