Kostomarov ora pattina senza piedi e mani dopo le amputazioni: un video mostra quanto è difficile Roman Kostomarov dopo l’amputazione di piedi e mani per la malattia che gli ha fatto rischiare la vita è tornato a pattinare grazie alle protesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roman Kostomarov non ha mai mollato. Il pattinatore sul ghiaccio russo ed ex campione olimpico non si è lasciato scoraggiare da quanto accaduto l'anno scorso, quando ha rischiato di morire con il suo corpo stravolto dalla malattia e dalle operazioni chirurgiche. Al classe 1977 sono stati amputati i piedi e parti importanti delle mani, ma nonostante tutto sta provando a fare la sua vita di sempre, riuscendo anche a pattinare.

Leggi anche Conor McGregor non riesce a controllare i movimenti di spalle e occhi: è un uomo in grande difficoltà

Chi è Kostomarov, il campione olimpico con piedi e mani amputati

Un'impresa titanica quella di Kostomarov che per 175 giorni ha lottato tra la vita e la morte. Tutto è iniziato con una polmonite, aggravatasi per il fatto di essersi allenato con temperature molto basse per uno dei suoi celebri spettacoli. Da lì in poi è iniziato il suo calvario, con le infezioni estese su tutto il corpo, la necrosi con i problemi circolatori e una serie di infinite complicazioni. Alla fine i medici hanno dovuto necessariamente amputare prima i piedi e poi le mani per tenerlo in vita.

La ripresa è stata lenta, con il risveglio traumatico anche dal punto di vista psicologico. Momento terribile quando Roman Kostomarov, plurimedagliato campione del pattinaggio ai Mondiali e agli Europei, nonché oro ai Giochi olimpici invernali di Torino ha scoperto di aver perso i piedi e gran parte delle dita delle mani. L'amore della sua famiglia e dei suoi tanti fan, che lo hanno apprezzato nei suoi eccezionali spettacoli sul ghiaccio sono stati la sua forza.

Dopo l'uscita dall'ospedale, Kostomarov ha mostrato sui social il suo eccezionale lavoro con le speciali protesi. Il russo ha sempre evidenziato di avere un unico obiettivo, quello di tornare a pattinare. E mese dopo mese, dopo sacrifici, lavori specifici sia fisici che psicologici, Roma è tornato sul ghiaccio e ha fatto vedere a tutti come è possibile muoversi con delle protesi speciali con tanto di pattini.

L'ultimo video lo vede pattinare con un notevole senso dell'equilibrio. Le cose però sono assai difficili, visto che è difficile riuscire ad essere armonioso senza gran parte delle mani. Una mancanza di sicurezza che lo spinge a fare più forza sul resto del corpo e su cui Kostomarov deve necessariamente lavorare visto che gli appoggi non sono più quelli di una volta purtroppo.

E infatti la sessione di allenamento finisce malissimo, con una brutta caduta che lui non può evitare, finendo lungo sul ghiaccio. La frase che Roman ha scelto per accompagnare le immagini la dice lunga sulla sua forza morale: "Le cadute sono state tante, ne arriveranno altre". D'altronde quello che impressiona di più è la sua tempra, mostrata anche in una trasmissione televisiva in cui ha scherzato sulla sua nuova condizione: "Non ho bisogno di manicure o pedicure, i miei piedi non sudano, non ho bisogno di calzini. Solo sulle mani. Se non scherzi su te stesso, in una situazione del genere lo sconforto prevale".