Kosei Miura cade in corsa, ma non pensa a sé: il fantino va ad accarezzare il cavallo accasciato

Immagini toccanti quelle del fantino giapponese Kosei Miura, che dopo essere caduto in corsa si è preoccupato delle condizioni del cavallo e non delle sue, andando a calmarlo e accarezzarlo.

Il video toccante di un fantino giapponese che dopo una caduta in corsa corre a sincerarsi delle condizioni del cavallo piuttosto che pensare a sé stesso è esploso sui social con milioni di visualizzazioni. Il che non è frequente per gesti ‘positivi', visto che i video più condivisi sono di ben altro tenore, per lo più scandalistico se non peggio.

Cosa è successo all'ippodromo di Tokyo: Kosei Miura cade, il suo cavallo crolla al suolo

Kosei Miura stava gareggiando al galoppo all'ippodromo di Tokyo, quando il suo cavallo si è accasciato in pista. In quel momento il 36enne ‘jockey' nipponico non ha dubbi su cosa fare: non si preoccupa di sé, ma va dal suo cavallo e si abbassa vicino a lui per stargli vicino, neanche lui sapendo ancora bene cosa gli sia successo. In quei momenti drammatici, Kosei resta accanto all'animale, lo calma e lo accarezza. Le immagini sono toccanti.

Fortunatamente il cavallo poi si è rialzato da solo e ha camminato fuori dalla pista sulle sue zampe: nessun infortunio grave per lui, la caduta è stata frutto della stanchezza o effetto del caldo. Il fantino non lo ha mai lasciato un istante, guadagnandosi tanti elogi da chi ha commentato il video sui social e lo ha portato a esempio di rispetto verso l'animale.

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C'è tuttavia anche chi è stato di parere opposto, giudicando un po' ipocrita quel prendersi cura del cavallo da parte di chi comunque fa parte di quel mondo ippico che usa i cavalli per scommesse e spettacolo, anche frustandoli quando serve.

Il rapporto tra cavallo e fantino è una delle relazioni più intense e complesse che si possano instaurare tra uomo e animale. Non è solo una questione di sport: quando funziona bene, diventa qualcosa di molto forte, basato su fiducia reciproca, comunicazione non verbale e rispetto.

Kosei Miura è ormai un veterano delle corse al galoppo giapponesi

Chi è Kosei Miura: un fantino giapponese con quasi 20 anni di corse al galoppo in carriera

Kosei Miura corre da 18 anni esatti, avendo debuttato nel marzo 2008 come jockey professionista nella Japan Racing Association. L'inizio carriera è stato stellare: nello stesso 2008, dunque a neanche 20 anni, ha vinto il ‘JRA Award for Best Jockey (Newcomer)', riservato al miglior fantino esordiente, con ben 91 vittorie da rookie, record storico all'epoca.

Poi Miura ha continuato a vincere tanto: oltre 1100 successi, anche se ha dovuto aspettare il 2025 per la sua prima corsa di Gruppo 1 portata a casa: le Sprinters Stakes su Win Carnelian.