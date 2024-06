video suggerito

Kishane Thompson spaventa Jacobs con un tempo strabiliante: dalla Giamaica arriva l'erede di Bolt Thompson spaventa Marcell Jacobs con un tempo strabiliante, dalla Giamaica arriva l'erede di Bolt: è uno degli uomini da tenere d'occhio alle Olimpiadi 2024.

A cura di Vito Lamorte

Kishane Thompson spaventa Marcell Jacobs e si conferma come uno degli uomini da tenere d'occhio in vista delle Olimpiadi 2024. Nei campionati nazionali giamaicani, che hanno determinato gli atleti che andranno a Parigi, Thompson ha ottenuto una vittoria fenomenale con un tempo sui 100 metri di 9,77. Una roba pazzesca.

Il tempo che ha fatto registrare Thompson è il più veloce quest'anno ed è il più veloce al mondo sui 100 metri negli ultimi due anni: la preparazione per i Giochi fatta dall'atleta di ha dato i suoi frutti, visto che è diventato il quarto giamaicano più veloce della storia dietro le leggende Usain Bolt (9.58), Yohan Blake (9,69) e Asafa Powell (9.72).

Thompson si candida per l'oro nei 100: Jacobs è avvisato

Thompson con questo tempo si candida alla medaglia d'oro nei 100 alle Olimpiadi di Parigi assieme al connazionale Seville, al keniota Omanyala, all'americano Noah Lyles e all'azzurro Marcell Jacobs. Questi sono i tempi migliori dell'anno 2024.

Kishane Thompson 9.77 (Giamaica) Ferdinand Omanyala 9.79 (Kenya) Oblique Seville 9.82 (Giamaica) Noah Lyles 9.83 (USA) Christian Coleman 9.86 (USA) Kenny Bednarek 9.87 (USA) Fred Kerley 9.88 (USA) Shainer Reginfo 9.90 (Cuba) Lamont Marcell Jacobs 9.92 (ITALIA) Ackeem Blake 9.92 (Giamaica)

In vista delle Olimpiadi di Parigi, Thompson si è espresso così: "È davvero una sensazione grandiosa e umile. Ho visto le Olimpiadi del 2008 e hanno fissato il mio standard in questo sport. Da lì ho capito che volevo fare, quindi è una sensazione davvero bella".

Jacobs non parteciperà agli Assoluti: il programma prima di Parigi

Marcell Jacobs non parteciperà agli Assoluti, in programma sabato 29 a La Spezia, dopo il 9″92 della scorsa settimana a Turku, terzo miglior crono della sua carriera. L'atleta azzurro si era espresso così in merito alla sua scelta: "Non farò i campionati italiani, un appuntamento che ho sempre onorato, lo testimoniano i miei cinque titoli (dal 2018 al 2022). Ma abbiamo deciso che l’avvicinamento all’Olimpiade sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora da lavorare tanto, arriverò a Parigi da campione olimpico e voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Lotterò fino all’ultimo centimetro".