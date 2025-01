video suggerito

Kerley immobilizzato col taser e arrestato: il rivale di Jacobs accusato di resistenza a pubblico ufficiale Il velocista medaglia di argento e bronzo nelle ultime due Olimpiadi, Fred Kerley, è stato arrestato a Miami dopo essere stato immobilizzato con il taser per resistenza a pubblico ufficiale e aggressione nei confronti di agenti della polizia.

A cura di Michele Mazzeo

Grossi guai per Fred Kerley, argento e bronzo olimpico nei 100 metri a Tokyo e Parigi, è stato arrestato a Miami con l'accusa di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto di quello che è stato uno dei principali rivali di Marcell Jacobs negli ultimi anni, secondo quanto riportano fonti locali, sarebbe avvenuto in seguito ad una disputa tra il velocista statunitense e la polizia che si è conclusa con gli agenti costretti ad immobilizzarlo utilizzando il taser e ad arrestarlo.

Tutto sarebbe nato dall'auto dell'atleta che era parcheggiata all'interno di una zona che la polizia aveva chiuso al pubblico per fare delle indagini per un crimine avvenuto proprio nell'area delimitata. Inizialmente Kerley si sarebbe avvicinato ad uno dei poliziotti presenti mostrando preoccupazione per il fatto che la sua vettura fosse all'interno della zona in cui era vietato l'accesso (probabilmente chiedendo di poterla spostare).

Secondo quanto raccontato da fonti della polizia a Miami News, il 29enne sarebbe divenuto via via sempre più aggressivo rifiutandosi di allontanarsi dalla zona delimitata come richiesto dal poliziotto. A quel punto, dopo diversi tentativi di calmarlo che non hanno avuto esito positivo, il classe '95 avrebbe assunto una posizione da combattimento minacciando di fatto il poliziotto e altre persone (un pompiere e un agente della polizia penitenziaria).

Secondo la ricostruzione dei media locali per fermarlo sarebbero quindi stati chiamati rinforzi, che hanno prima provato a bloccare l'uomo avventandosi su di lui (da alcuni video finiti sui social si vede anche qualche colpo rifilato dagli agenti nel tentativo di fermare l'atleta che stava tentando di divincolarsi) e infine per immobilizzarlo sarebbe stato usato un taser. Fred Kerley a quel punto è stato quindi ammanettato e tratto in arresto e dovrà ora rispondere delle accuse del reato di resistenza a pubblico ufficiale e aggressione nei confronti di un poliziotto, un agente della polizia penitenziaria e un vigile del fuoco.