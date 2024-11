Jones vince il titolo dei pesi massimi e corre da Trump e Musk: la cintura finisce al neo Presidente

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Jon Jones vince il titolo di campione dei pesi massimi UFC di fronte al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump nell'evento principale dell'UFC 309 al Madison Square Garden che si è tenuto nella notte tra sabato e domenica. Dopo aver costretto al ritiro Stipe Miocic, suo avversario, Jones ha dato spettacolo sull'ottagono durante la proclamazione. "Voglio esprimere un grande, grande ringraziamento al presidente Donald Trump per essere qui stasera" ha detto Jones generando l'ovazione del pubblico che si è trasformata in un coro: "USA! USA!".

A quel punto Jones scende dal ring e corre dal neo Presidente eletto che era in prima fila insieme a Elon Musk, scelto da Trump per guidare il nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa, e Robert Kennedy Jr., la scelta di Trump per guidare il Dipartimento della salute e dei servizi umani nella sua amministrazione entrante. Jones gli cede la cintura come gesto simbolico per sottolineare quel trionfo dal doppio valore. Jones è stato uno dei grandi sostenitori di Trump durante la sua campagna elettorale insieme ad altri sportivi americani.

Altri sportivi americani hanno celebrato Trump nell'ultimo weekend

Jones si è avvicinato a Trump e gli ha stretto la mano avvicinandosi col capo al neo Presidente eletto. Successivamente è tornato sul ring e si è esibito nel balletto che ha caratterizzato Trump in questi anni e durante l'ultima campagna elettorale. Un gesto che ha accomunato diversi sportivi statunitensi nel corso dell'ultimo weekend i quali hanno così mostrato, uscendo allo scoperto, di essere stati profondi sostenitori di Trump e del suo partito dopo le ultime elezioni americane vinte dai Tycoon contro Kamala Harris.

Trump è sempre stato un profondo appassionato degli sport di combattimento e non poteva di certo mancare a questo appuntamento per sostenere Jones in questa notte trionfale che l'ha portato a confermare il suo titolo di campione dei pesi massimi. Un weekend all'insegna di Trump dato che domenica, alcuni giocatori della NFL, Za'Darius Smith di Detroit, Brock Bowers di Las Vegas e Calvin Ridley del Tennessee, hanno celebrato le loro giocate festeggiando e muovendo le braccia come a mimare anche loro il ballo di Trump in un apparente omaggio al neo Presidente eletto.