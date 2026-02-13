John Cena a 48 anni fatica a scendere dalla macchina e a camminare: che gli succede nella vita vera

Molti tifosi sono preoccupati nel vedere le difficoltà attuali di John Cena: a 48 anni il leggendario wrestler ha postura curva e movimenti lenti e rigidi.

Ma che è successo a John Cena? Se lo sono chiesti in molti nel vedere la difficoltà con cui il leggendario wrestler americano scendeva dalla macchina e poi camminava, con una postura che non ci si aspetterebbe da un grande atleta di 48 anni, peraltro appena ritiratosi e che dunque fino a ieri si esibiva in acrobazie che appaiono incompatibili con le immagini di quell'uomo dalle movenze lente e la schiena curva. È il prezzo di decenni di colpi devastanti in tutto il corpo e di migliaia di cadute sui ring della WWE, ma soprattutto di sforzi sovrumani per sollevare gli avversari.

Cosa sta succedendo a John Cena: perché oggi cammina con quella postura

Cena oggi si trova sul tavolo il conto pesante presentatogli dal suo corpo e che già altri video negli scorsi mesi avevano esposto impietosamente. La postura curva e i movimenti rigidi di quest'ultimo filmato non sono un episodio isolato, ma qualcosa che era già stato notato nel 2025. Si tratta delle conseguenze di una curvatura permanente della colonna vertebrale dovuta a mosse estreme come la sua iconica Attitude Adjustment, quando sollevava sulle spalle i suoi giganteschi rivali, montagne ben sopra i 100 chili.

È stata per un quarto di secolo una delle mosse finali più riconoscibili e leggendarie del wrestling. Big Show, Brock Lesnar, The Rock, Edge e tantissimi altri: nessuno si è salvato. E tuttavia neanche John si è salvato, nella vita vera. E dunque oggi si muove come se il suo corpo avesse parecchi anni di più dei quasi 49 (li compirà ad aprile) che dichiara. La sua camminata "protettiva", con la schiena leggermente piegata in avanti, le mosse lente e l'appoggio su oggetti vicini o sulla moglie per stabilizzarsi, sono diventati ben visibili, né lui fa nulla per mascherarli.

Del resto lo stesso Cena negli ultimi anni aveva parlato del suo declino fisico e delle relative sofferenze. Già nel maggio del 2023 aveva detto: "Vorrei essere ancora lì ogni giorno, ma il mio corpo non ce la fa più e non voglio dare al consumatore un prodotto scadente. Tutto ciò che conosco è il dolore". E lo scorso dicembre aveva elencato le sue peggiori lesioni: "Entrambi i tricipiti strappati, pettorale strappato, fusione spinale al collo". Il wrestling è alle spalle per Cena dopo l'ultima sconfitta con Gunther, adesso ‘The Champ' deve pensare a restare in piedi fuori dal ring.