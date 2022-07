Jacobs oggi ai Mondiali di Atletica a Eugene: a che ora corre e dove vederlo in diretta TV e streaming Oggi Marcell Jacobs corre i 100 metri in batteria ai Mondiali di atletica di Eugene. L’ora della gara è fissata alle 3:50 italiane di sabato 16, la finale è prevista alle 4:50 di domenica 17. Tutto visibile in chiaro sulla Rai e, per gli abbonati, su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Marcell Jacobs oggi farà il suo esordio ai Mondiali di Atletica in programma in Oregon. L'oro olimpico e campione dei 100 metri, infatti, ha comunicato di essere pronto a sfidare i migliori nell'appuntamento più importante dell'anno.

L'atleta correrà oggi, nella notte tra venerdì 15 luglio e sabato 16 luglio, alle 3:50 ora italiana (le 18:50 in Oregon) per la batteria dei 100mt dove si schiererà ai blocchi di partenza insieme ai migliori del mondo. La gara si vede in diretta TV sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Gli abbonati potranno seguire la gara di Jacobs anche sui canali Sky e su Now TV. L'obiettivo è qualificarsi per la finale in programma nella mattinata italiana di domenica 17 luglio.

L'azzurro Jacobs ha dovuto affrontare una Primavera difficilissima, costellata da contrattempi e infortuni, avvicinandosi all'appuntamento con Eugene 2022 tra mille difficoltà e dubbi. In Oregon, Jacobs sarà impegnato su due fronti: 100 metri e staffetta 4×100 insieme a Tortu, Patta e Desalu con i quali proverà a ripetere l'eccezionale impresa che li ha visti protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo. Ecco il programma della gara con gli orari e dove vedere Jacobs in TV e streaming.

A che ora corre Marcel Jacobs oggi ai Mondiali di Atletica

Marcell Jacobs sarà impegnato nella batteria dei 100 metri dei Mondiali di atletica di Eugene oggi, nella notte tra venerdì 15 luglio e sabato 16 luglio. Il campionato del mondo di atletica leggera si svolge in Oregon, Stati Uniti, quindi le gare si svolgeranno nel pomeriggio statunitense che corrisponde alla notte italiana. Per seguire la gara di Marcell Jacobs gli appassionati dovranno sintonizzarsi alle 3:50 ora italiana che corrispondono alle 18:50 in Oregon. In caso di qualificazione, Jacobs disputerà prima le semifinali e poi le finali: le eventuali semifinali dei 100 metri sono in programma alle 3.00 della mattina italiana di domenica 17 luglio (18:00 americane) mentre la finalissima è in programma poco più tardi, alle 4.50 italiane (19.50 americane).

Marcell Jacobs ai 100 metri di Eugene

Batterie – 3:50 italiane sabato 16 luglio

Semifinali – 3:00 italiane domenica 17 luglio

Finale – 4:50 italiane domenica 17 luglio

Dove vedere la gara di Jacobs in diretta TV in chiaro e in streaming

Tutti gli impegni di Marcell Jacobs a Eugene, tra i 100 metri e la staffetta 4×100, potranno essere seguiti in diretta TV sulla Rai, in chiaro e senza costi aggiuntivi, Possibilità data anche agli abbonati di Sky, che trasmetterà i Mondiali sui canali Sky Sport. In streaming, la diretta gratuita e visibile a tutti sarà garantita dal servizio Rai attraverso il proprio sito o utilizzando l'applicazione di Rai Play. Per gli abbonati Sky, il live streaming sarà possibile attraverso l'app Sky Go, oppure collegandosi a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand sempre riservato agli abbonati.