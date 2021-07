Italia-Venezuela di pallavolo maschile alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai Italia-Venezuela è il match valido per la quinta e ultima giornata della fase a gironi della pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La sfida degli azzurri trainati da Ivan Zaytsev e compagni, inseriti nel gruppo A con Canada, Giappone, Polonia, Iran e Venezuela, sarà visibile anche in chiaro sulla Rai. Qui tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta TV e streaming. Gli Azzurri sono già qualificati ai quarti di finale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Italia-Venezuela è il match valido per la quinta giornata del girone A di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Una sfida che vedrà protagonista la nazionale di Chicco Blengini che giocherà contro il Venezuela dopo aver affrontato l'Iran. Nel cammino azzurro l'Italvolley ha già battuto il Canada 3-2 e il Giappone 3-1 prima della dolorosa sconfitta contro la Polonia nel secondo appuntamento con un netto 3-0. Italia-Venezuela è una sfida importante per la pallavolo maschile, per testare soprattutto la forza e la maturità della squadra in questa fase finale del torneo. Al momento gli Azzurri sono a quota 8 punti in classifica, a due punti dalla Polonia che comanda il girone A. L'Italia è già qualificata ai quarti, ma dal piazzamento in classifica dipenderà la probabile avversaria nella fase a eliminazione diretta.

Quando si gioca Italia-Venezuela alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

Italia-Venezuela chiuderà dunque la quinta giornata del girone A di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una sfida importante per capire lo stato di forma di Ivan Zaytsev e compagni che hanno comunque ben figurato in questi Giochi. La partita contro il Venezuela si giocherà domenica 1 agosto alle ore 9:25 italiane. L'ultima gara prevista nella fase a gironi prima dell'inizio dei quarti di finale che si disputeranno martedì 3 agosto. Successivamente si andrà avanti con le semifinali che invece si disputeranno giovedì 5 agosto prima delle finali per l'oro e per il bronzo previste per sabato 7 agosto.

Olimpiadi pallavolo, Italia-Venezuela su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

Per seguire la partita tra Italia e Venezuela nel volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà necessario abbonarsi a Discovery+. La Rai, attraverso Rai 2, trasmetterà in diretta ed in chiaro la gara degli azzurri di Blengini a meno che non ci siano altro eventi di atleti azzurri in contemporanea. Infine, gli abbonati a Dazn potranno comunque seguire il match sui canali Eurosport attraverso dispositivi mobili, pc, Mac o smart tv.